Wybór Warner Music Group na nabywcę nie jest zaskoczeniem. Zespół jest związany z flagową wytwórnią koncernu - Warner Records - od początku lat 90. To właśnie pod jej szyldem ukazały się najważniejsze albumy Red Hot Chili Peppers, począwszy od przełomowego "Blood Sugar Sex Magik" z 1991 roku, aż po najnowsze wydawnictwa. Dzięki tej umowie WMG przejmuje prawa do nagrań takich hitów jak "Californication", "Under the Bridge", "Scar Tissue" czy "Otherside".

Umowa obejmuje cały dorobek fonograficzny zespołu, czyli 13 albumów studyjnych. Do Warnera trafią przyszłe wpływy ze streamingu, sprzedaży fizycznej nośników oraz emisji radiowych.

300 mln dolarów za katalog Red Hot Chili Peppers

Transakcja została przeprowadzona za pośrednictwem specjalnego funduszu Warnera i firmy Bain Capital.

Katalog "Papryczek" to prawdziwa żyła złota. Według szacunków branżowych, ich muzyka generuje około 26 milionów dolarów rocznego zysku.

Przypomnijmy, że obecnie RHCP to klasyczny skład odpowiedzialny za największe sukcesy: Anthony Kiedis (wokal), Flea (bas), John Frusciante (gitara) i Chad Smith (perkusja). W odstępie kilku miesięcy w 2022 r. ukazały się dwie ostatnie płyty zespołu: "Unlimited Love" i "Return of the Dream Canteen".

Sprzedaż katalogów muzycznych stała się w ostatnich latach częstym zjawiskiem wśród gwiazd estrady. Wśród spektakularnych transakcji, do jakich doszło, można wymienić m.in. umowę Bruce'a Springsteena z Sony Music, opiewającą na 500 milionów dolarów, czy wartą 400 milionów transakcję grupy Pink Floyd z Sony.

