"Długi majowy weekend zarezerwujcie na wizytę we Wrocławiu i festiwal 3-Majówka, który rozpoczyna sezon plenerowych festiwali w Polsce. Od 1 do 3 maja zapraszamy na urokliwe tereny Pergoli w kompleksie wrocławskiej Hali Stulecia. Koncerty zaproszonych gwiazd odbywać będą się na trzech scenach. 3-majówkowa impreza połączona jest z Gitarowym Rekordem Świata odbywającym się tradycyjnie 1 maja we Wrocławiu. Przypominamy, że nasz ostatni rekord to 8121 gitarzystów grających razem na wrocławskim Rynku, a w tym roku liczymy na więcej!" - czytamy w ogłoszeniu organizatorów.

Poznaliśmy dwie pierwsze zagraniczne gwiazdy imprezy - do Wrocławia przyjadą grupy Apocalyptica (1 maja) i The Exploited (2 maja). Bilety i karnety trafiły już do sprzedaży.

3-Majówka we Wrocławiu ogłasza pierwsze gwiazdy. Co już wiemy?

Finowie z Apocalyptiki zdobyli sławę jako nowatorski kwartet wiolonczelowy grający własne wersje utworów zespołu Metallica (płyta "Plays Metallica by Four Cellos" z 1996 r.). Muzycy z prestiżowej Akademii Sibeliusa w Helsinkach złożyli symfoniczny hołd największym z thrashowej Wielkiej Czwórki.

Obecnie zespół tworzy trójka wiolonczelistów: Eicca Toppinen, Paavo Lötjönen i Perttu Kivilaakso. Już po nagraniu ostatniej płyty "Plays Metallica Vol. 2" (2024) Finowie rozstali się z perkusistą Mikko Sirénem, który grał z nimi od 2003 r. (dwa lata później stał się pełnoprawnym członkiem grupy).

The Exploited to najbardziej znany zespół z drugiej fali brytyjskiego punk rocka. Od samego początku dowodzony przez charyzmatycznego wokalistę Wattiego Buchana, który ze swoim czerwonym irokezem stał się żywą ikoną punk rocka. Brytyjczycy regularnie odwiedzają Polskę, gdzie mają wielu oddanych fanów.

Kapela The Exploited powstała w Edynburgu w 1979 roku i bardzo szybko zdobyła uznanie w środowisku pochodzących z klasy robotniczej punków.

Początkowo kapelę tworzyli Stevie Ross i Terry Buchan, którego wkrótce zastąpił jego brat, Wattie Buchan. Wattie jest jedynym oryginalnym członkiem zespołu, znanym ze swojej bezkompromisowej, awanturniczej postawy, która dla wielu stanowi ucieleśnienie punkowego dziedzictwa lat 70. i 80. ubiegłego wieku.

Pierwsza EP-ka kapeli, zatytułowana "Army Life" ukazała się w 1981 roku. W tym samym roku pojawił się debiutancki album The Exploited, czyli płyta "Punk's Not Dead", która ugruntowała status zespołu jako jednego z kluczowych przedstawicieli drugiej fali brytyjskiego punka.

Tytuł debiutanckiego albumu kapeli na stałe wpisał się do słownika popkultury i często przywoływany jest zarówno przez fanów i muzyków punkowych.

The Exploited ma na koncie osiem albumów studyjnych i cztery płyty z muzyką nagraną na żywo. Zespół, którego fani mogą zawsze liczyć na wybuchowe emocje na koncertach, stał się inspiracją dla pokoleń muzyków tworzących kapele takie, jak: Metallica, Slayer, Anthrax czy Queens of The Stone Age.

