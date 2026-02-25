3-Majówka we Wrocławiu była imprezą rozpoczynającą sezon plenerowych festiwali. Od kilku lat jej częścią jest odbywający się od 2003 r. Gitarowy Rekord Guinessa (ostatnio pod nazwą Gitarowy Rekord Świata).

Teraz niespodziewanie organizatorzy imprezy ogłosili, że tegoroczna edycja nie odbędzie się w dotychczasowej formule.

3-Majówka we Wrocławiu z pilnym komunikatem. "Z wielkim żalem"

"Z wielkim żalem informujemy, że z uwagi na szereg niezależnych od nas okoliczności musieliśmy podjąć decyzję o zmianie formuły i programu tegorocznego festiwalu. Najważniejszą i najbardziej bolesną zmianą jest konieczność rezygnacji z koncertów zaplanowanych w kompleksie Hali Stulecia i Pergoli" - czytamy.

"Oczywiście wszystkie osoby, które zakupiły już bilety/karnety na te wydarzenia otrzymają pełen zwrot środków w ciągu 2 tygodni" - dodają.

3-Majówkę zastąpi Gitarowa 3-Majówka pod hasłem "Wroclove - Guitar City". W ten sposób impreza związana z biciem Gitarowego Rekordu Świata zostanie uzupełniona o szereg dodatkowych, w większości bezpłatnych wydarzeń towarzyszących oraz liczne atrakcje związane z gitarą. Szczegóły programu mam poznać wkrótce.

Na razie nie wiadomo jeszcze, czy ktoś z dotychczas ogłoszonego programu 3-Majówki znajdzie się w składzie nowej imprezy. Do Wrocławia mieli przyjechać m.in. The Exploited (legenda punk rocka), Kosheen (brytyjska gwiazda muzyki elektronicznej), Alestorm (królowie pirackiego metalu ze Szkocji), Enej & Bum Bum Orkestar z projektem "Enej po Bałkańsku", Spięty (solowy projekt lidera zespołu Lao Che), Mery Spolsky, indie-rockowy duet Lordofon, Lej Mi Pół, John Porter z kultowym albumem "Helicopters" (45-lecie premiery) oraz grupa Perfect & Łukasz Drapała.

