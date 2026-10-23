20-letnia Polka prosto z Hollywood wraca na scenę przed Triggerfinger. "Będzie bardzo gorąco"

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Prosto z planu filmowego do hollywoodzkiej produkcji "Night At The Oasis" na dwa koncerty przed grupą Triggerfinger do Polski przyleciała Lou Lou Safran. 20-latka dzieli czas między Poznań a Los Angeles, a w najbliższy weekend powróci na scenę.

Lou Lou Safran prosto z Hollywood przyleciała do Polski na koncerty przed TriggerfingerMichael TullbergGetty Images

Ostatnie miesiące to niezwykle pracowity okres dla Lou Lou Safran. 20-letnia Polka współpracowała z Queens of The Stone Age przy dwóch teledyskach do piosenek z ich nadchodzącej płyty "Perfecth". Na życzenie Josha Homme, lidera QOTSA, w teledyskach tych nie tylko zagrała, ale była odpowiedzialna za castingi, obsadzając wszystkie role.

We wrześniu zakończyła zdjęcia do thrillera "Illomen", w którym gra pierwszoplanową rolę, a na ekranie towarzyszyć jej będą m.in. wspomniany Josh Homme, Jesse Hughes (Eagles of Death Metal), Sol Rodriguez (serial "Peacemaker") i Booboo Stewart (cykl "Saga Zmierzch"). Do Polski przyleciała prosto z planu swojego najnowszego filmu "Night At The Oasis", w którym razem z nią grają m.in. María Gabriela de Faría (film "Superman", serial "Szkoła zabójców"), Tony Revolori ("The Grand Budapest Hotel", filmy o Spider-Manie) i Ken Kirby (serial "The Pitt").

Lou Lou Safran przed Triggerfinger w Polsce

To właśnie Lou Lou Safran - z poznańskim zespołem Burn This Song, na czele którego stoi jej wujek, gitarzysta i wokalista Mikołaj Jaroszyk - będzie poprzedzać belgijską grupę Triggerfinger na ich dwóch koncertach w Polsce: w Poznaniu (24 października, 2Progi) i Warszawie (25 października, Hydrozagadka).

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Michał Boroń
Michał Boroń

"Zazwyczaj nie planowałabym koncertów zaraz po intensywnej pracy na planie filmowym, ale kiedy twoi rockowi idole proponują ci tzw. 'opening act' na swojej europejskiej turze - bez wahania odpowiedziałam: 'Tak!'. Triggerfinger to jeden z moich ukochanych zespołów, a Ruben Block i Mario Goosens to nie tylko fenomenalni muzycy, ale tez wspaniali ludzie. Gdybym powiedziała jedenastoletniej wersji Lou Lou, że będę miała zaszczyt dzielić z nimi scenę - nigdy by w to nie uwierzyła" - opowiada Lou Lou Safran.

"Najbardziej cieszę się, że wreszcie wracam zagrać w Poznaniu i w Warszawie, gdzie grałam moje pierwsze koncerty. To niesłychana frajda móc wracać z pełnym rockowym składem i dzielić się nowymi piosenkami z moją ulubioną publiką. Zagram z z moim ulubionym poznańskim zespołem, Burn This Song, a to gwarancja, że na scenie będzie naprawdę gorąco. Myślę, że dla fanów rocka, i w ogóle dobrej muzyki, szykują się elektrycznie dobre wieczory, żeby nie powiedzieć rock'n'rollowe uczty" - zaprasza 20-latka

Będą to jej pierwsze koncerty w Polsce od występu w konkursie Debiuty podczas Festiwalu w Opolu 2024. Od tego czasu grała na legendarnych scenach Los Angeles (słynne kluby The Troubadour i Dreamland) oraz otwierała koncertowo premierę "Peacemaker" na Comic Con 2025 w San Diego, gdzie na scenie dołączył do niej perkusista System of A Down, John Dolmayan.

Kim jest Lou Lou Safran?

20-latka jest córką pochodzącej z Poznania Natalii Safran i jej męża Petera Safrana, brytyjskiego producenta filmowego pracującego w Hollywood. Sama podkreśla, że w sercu czuje się w stu procentach Polką, a wśród swoich największych inspiracji wymienia Jacka Kaczmarskiego, Zbigniewa Wodeckiego, Jacka Różańskiego i Tomasza "Lipę" Lipnickiego (Illusion, Lipali).

Na liście jej muzycznych fascynacji znajdują się również Jeff Buckley, Eddie Vedder, Bruce Springsteen, Alex Turner, Triggerfinger, Deftones i America.

- Są to różne klimaty, ale Alex Turner ma w swojej twórczości sporo poezji. Jeden z moich ulubionych polskich zespołów rockowych, czyli Illusion też ma przepiękne teksty piosenek. Myślę, że poezja nadaje się do każdego gatunku - mówiła w rozmowie z Interią.

Od dłuższego czasu pracuje nad debiutanckim albumem "Runway", który zapowiada m.in. singlem "Dark Magic Showtime". Pracowała też w studiu ze Steve'iem Van Zandtem (gitarzystą grupy E Street Band towarzyszącej Bruce'owi Springsteenowi), a wykonywana przez nią piosenka "The Mighty Crabjoys Theme" została wykorzystana w filmie "Superman" Jamesa Gunna.

Lou Lou Safran to nie tylko wokalistka, kompozytorka i gitarzystka, ale i aktorka. Na wielkim ekranie debiutowała już jako 8-latka. Zagrała wówczas w romansie Nicholasa Sparksa "Wybór" jako córka pary bohaterów - w tym filmie pojawiły się piosenki "Daylight" zaśpiewana przez Natalię Safran i "Black Betty" w wykonaniu Natalii i jej brata Mikołaja Jaroszyka, z którym tworzą duet The Forevers.

Lou Lou pojawiła się też jako sierota prześladowana przez lalkę w "Annabelle: Narodziny zła" (najbardziej kasowa część z uniwersum horroru "Obecność") i w małej rólce w filmie akcji DC Studio "Shazam: Furia Bogów".

Prosto z Festiwalu w Opolu poleciała do Los Angeles kręcić "Dziewczynę na motocyklu", nowoczesną wersję kultowego filmu lat 60. z Alainem Delonem i Marianne Faithfull. Włosy Lou Lou ufarbowane zostały do roli z ciemnego brązu na blond, zaprojektowany został dla niej specjalnie do filmu czarny skórzany kombinezon, a do jazdy aktorki na tytułowym motocyklu, swojego Harleya Davidsona 1967 pożyczył do filmu sam Austin Butler, świeżo po pracy nad swoim filmem "Motocykliści". Zdjęcia kręcone były na pustyni w Joshua Tree, w kanionie Topanga i w Malibu, a ojca aktorki zagrał w filmie legenda kalifornijskiego surfingu i skatingu Steve Olsen.

Lou Lou Safran o Debiutach w Opolu i karierze w HollywoodINTERIA.PLINTERIA.PL
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