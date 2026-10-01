Bartłomiej Warowny - Livka

Myślałem o Margaret, ale przecież miała już zagraniczne podboje. Zastanowiłem się też nad postawieniem na Sarę James, jednak również zaistniała już za granicami Polski - pomijając Eurowizję Junior, stała się dumą Polaków między innymi w "America's Got Talent". W odpowiedzi na pytanie, kto zasługuje na największy rozgłos z polskiej sceny, szybko wyklarowała mi się jasna postać. No jasne - Livka!

Po debiucie "z papieru", współpracy z Taco Hemingwayem przy projekcie "Latarnie Wszędzie Dawno Zgasły" i premierze nowego singla "poza Tobą nic" nie mam wątpliwości, że Livka zmierza wysoko, dalej, głębiej, nawet, jeśli nie jest zupełnie tego świadoma. Zdecydowanie odnalazłaby się na rynku zagranicznym, bo jej poczucie humoru przeplata się z doświadczeniem i charyzmą na miarę najpopularniejszych tiktokowych osobowości. A jej covery Billie Eilish, Ariany Grande czy Phoebe Bridgers? Nie mam słów, ale nie muszę ich mieć. Zostawiam to zagranicznym dziennikarzom i stronom plotkarskim. TMZ - dajcie jej jakiś światowy skandal!

Alicja Rudnicka - The Dumplings

Ciężko jest mi wybrać jednego wykonawcę, bo wielu moich ulubionych polskich artystów cenię właśnie za teksty i zabawę językiem. Szkoda byłoby zgubić te wszystkie niuanse w tłumaczeniu. Dlatego mój głos idzie na The Dumplings. Nazwę mają już zagraniczną, choć jej znaczenie jest jak najbardziej patriotyczne.

Delikatny głos Justyny Święs i dopracowane produkcje Kuby Karasia robią wrażenie już przy pierwszym odsłuchu. Później z przyjemnością śledziłam jego kolejne projekty, zwłaszcza współpracę z Piotrem Roguckim, ale do The Dumplings mam szczególny sentyment. Dla mnie ten duet był kamieniem milowym w polskim elektropopie. Ich muzyka ma w sobie sporo melancholii, ale też lekkość, dzięki której nawet smutne piosenki chce się włączać kolejny raz. Myślę, że ta mieszanka równie dobrze mogłaby przemówić do zagranicznych słuchaczy, bo w ich przypadku emocje wybrzmiewają także bez znajomości polskiego.

Weronika Figiel - Runforrest

Myśląc o moich ukochanych polskich artystach, którzy nie dotarli jeszcze do mainstreamu, a chciałabym, żeby więcej osób o nich usłyszało, w głowie pojawia mi się cała lista nazwisk. Przecież nasza alternatywa utalentowanymi ludźmi stoi, a mi nieprzyzwoitą przyjemność sprawia wyszukiwanie coraz to nowych projektów, które jeszcze nie zostały zepsute przez sławę i które mogę nazwać "moimi osobistymi odkryciami". Kolejne wizyty na festiwalach showcase'owych nie ułatwiają zawężenia grona, w którym każdy przecież dąży do podbicia serc odbiorców i sukcesów na rynku. Jako pierwsi do głowy wpadli mi jednak The Cassino, Sonbird, Nago czy Imasleep. Później pomyślałam też o przecież nie mniej zjawiskowych Ofelii, mopie, Zucie, Sewerynie, Dawidzie Grzelaku czy Kathii.

Wśród wszystkich tych polskich projektów, które uwielbiam całym sercem, jest natomiast ktoś, kto nie tylko powinien się wybić, ale ogromnie na to zasługuje. Mowa o Grzegorzu Wardędze, występującym i nagrywającym pod pseudonimem Runforrest. Przez pewien czas wokalista był częścią kolektywu ARS Latrans, nagrywając z nim dwa świetne albumy. Solowo skupiał się na EP-kach, ale w 2024 r. wydał też autorski longplay "Rytuał". Jego dotychczasowe osiągnięcia wręcz krzyczą: "słuchajcie mnie!". Tego charakterystycznego wokalu nie da się zapomnieć - przeszywa na wskroś i porusza. Melodie Runforresta są z kolei popowe, ale jednocześnie nieoczywiste i wielowarstwowe. Zawsze można znaleźć w nich coś dla siebie - nawet jeśli jednego dnia twój mood to płakanie w poduszkę (świetnie sprawdzą się kawałki "Agathy" lub "Park"), a innego taniec jakby nikt nie patrzył (tutaj polecam "Bruce" albo "Zimna woda"). Praca, jaką Grzegorz wkłada w kolejne kroki swojej kariery i pasja do muzyki, którą czuć w jego twórczości, sprawiają, że zasługuje na najwięcej. I choć z zaufanego źródła wiem, że jego utwory można usłyszeć w radiu będąc na wakacjach all inclusive w Turcji, a wyniki na Spotify mówią same za siebie (blisko 110 tys. słuchaczy w miesiącu), to Runforresta wciąż jest za mało. Apeluję o bookingi na festiwalach, zapętlanie w kółko utworów na streamingu, kupowanie płyt, chodzenie na koncerty i wielką miłość dla tego artysty!

Tymoteusz Hołysz - JAD

Polska scena to wyjątkowo szerokie pojęcie, ciężko zatem wybrać jeden projekt, który zasługuje na szerszy rozgłos. Mnogość i różnorodność ciekawych artystów na naszym podwórku pokazał chociażby festiwal Great September i już z jego line-upu mógłbym wymienić m.in. Deathknell, Bazgrołki czy Gym Wisdom - to grupy, które jeszcze zwojują szeroko pojętą scenę alternatywną. Swój wybór stawiam jednak na zespół, który swoje już przeżył, czyli JAD. W ich muzyce znajdziemy wszystko to co najlepsze w polskim crust punku - świetne teksty, nośność, której nie powstydziłby się Dezerter i wściek godny Nails.

Grupa grała już trochę zagranicznych tras, towarzysząc m.in. Full of Hell czy Spy. Ich występy za każdym razem wypadają fenomenalnie, a jednak liczby w streamingu budzą trochę pytań. Oczywiście, streaming to nie wszystko, zespół w zdecydowanie większej mierze funkcjonuje w świecie rzeczywistym i na koncertach nie muszą nadmiernie się wysilać, by zachęcić publiczność do mosh pitu, a i mnogość fizycznych wariantów winyli sugeruje, że nie sprzedaje się to źle. Mimo wszystko zwyczajnie chciałbym widzieć, jak pięknie podbijają coraz to większe sceny i zyskują jeszcze szerszy rozgłos i uznanie!

Michał Boroń - BAiKA

- Dla mnie to jest czas końca złudzeń, ale nie naszych - tylko tych, którzy nie życzą nam najlepiej. Że jeżeli mieli złudzenia, że im się uda nas gdzieś tam wepchnąć pod kamień, to nie - mamy dla nich nową płytę. Jeszcze lepszą i mamy jeszcze fajniejsze plany i będzie nas jeszcze więcej, niż by sobie tego ktoś życzył - mówił w rozmowie z Interią Piotr Banach o płycie "Czas końca złudzeń".

W tych planach kibicuję mu od dawna, bo BAiKA (czyli Piotr Banach i jego życiowa partnerka Katarzyna "Kafi" Figaj) to moim zdaniem jeden z najfajniejszych duetów na polskiej scenie. Pierwszy lider grupy Hey i późniejszy współtwórca Indios Bravos z wokalistką udanie połączyli dobrze przeze mnie pamiętane klimaty początku lat 90.(charakterystyczne riffowanie Banacha, przebojowe partie wokalne Kafi) z nabytym życiowym doświadczeniem i nieco niedzisiejszym patrzeniem na pędzący świat.

"Jakże miło byłoby, gdybyśmy się tak wspierali, jak wodzimy się za łby, miło było by" - polecam za "wiecznym debiutantem" Banachem i Kafi. No i idźcie koniecznie zobaczyć ich na żywo, właśnie ruszyła jesienna trasa promująca "Czas końca złudzeń".

Oliwia Kopcik - Peter Padou

Wiadomo, że zawsze przy "wybierz jeden" w mojej głowie pojawia się co najmniej 30 propozycji i muszę odbyć dyskusję, którego z artystów wybrać. Tym razem porównałam sobie uczucie, które towarzyszyło mi na koncercie, to, jak muzyka brzmi studyjnie, i to, jak artysta radzi sobie ze wszystkim dookoła muzyki. No i wyszło mi, że powinnam zdecydowanym tonem powiedzieć - Peter Padou. Piotr Paduszyński.

Pierwszy raz zobaczyłam go na Famie i pisałam wtedy: "Powiedziałam to od wczoraj już ze 140 razy, ale dla mnie był to najpiękniejszy koncert z całego konkursu. Nawet jeśli nie wygra, to z pewnością wygrał kilkudziesięciu nowych fanów". Od tego czasu byłam już na kolejnej edycji, a moje zdanie się nie zmieniło - nadal uważam, że był to najpiękniejszy koncert. Piotrek jest pianistą, ale łączy to czasem z elektroniką, a coraz bardziej też daje się poznać dzięki dźwiękom pozytywki, do której sam pisze muzykę. Postawił już pierwsze zagraniczne kroki, choćby na Colours of Ostrava, gdzie zaczął koncert m.in. Paris Palomy. A przy okazji to taki wspaniały człowiek!



