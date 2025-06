Szukasz najlepszych piosenek do auta? "Jedź w jakieś ładne miejsce"

OLIWIA KOPCIK

"Sweet Child O' Mine" ("Captain fantastic" soundtrack) - znowu trudno wybrać mi jedną piosenkę, bo u mnie zawsze wybór muzyki zależy od humoru i okoliczności. Czasem więc, żeby nie zasnąć, za kierownicą słucha się czegoś energicznego, a czasem, kiedy zaczynamy świrować na zmęczeniu, wracając z delegacji, samochód staje się sceną karaoke. Ale… Pamiętacie film "Captain Fantastic"? Może dlatego kojarzy mi się z muzyką do samochodu, bo to w końcu film o drodze i wolności. Choć scena, kiedy bohaterzy śpiewają "Sweet Child O' Mine", to chyba najsmutniejszy, wyciskający łzy moment w filmie (a może i nie do końca…?), to zawsze podkręcam głośniej, żeby pośpiewać razem z nimi. Przepraszam ortodoksów, ale ten cover podoba mi się dużo bardziej niż oryginał.

ALICJA RUDNICKA

Lynyrd Skynyrd "Free Bird" - to obowiązkowa pozycja na dłuższą podróż autem. Zaczyna się spokojnie, pozwalając się wyluzować i wciągnąć w klimat drogi, a potem, gdy wchodzi długie gitarowe solo, niemal zawsze zauważam, że kierowca lekko dociska gaz (jako certyfikowana "passenger princess" widzę tę samą reakcję, niezależnie od tego, z kim jadę). To moment, w którym muzyka sama przyspiesza i sprawia, że jazda staje się bardziej intensywna, wyrywając z monotonnego rytmu trasy. Ta piosenka ma w sobie coś, co po prostu zachęca, by ruszyć przed siebie i poczuć przestrzeń za oknem (tylko uważajcie na fotoradary!).

BARTŁOMIEJ WAROWNY

PinkPantheress "Heaven knows" - jeżdżę rzadko, bo nie lubię i nie umiem. Ale jak już trzeba kogoś odebrać ze szpitala, albo do tego szpitala zawieźć, to się ostatecznie ugnę. Nie daję gwarancji, że dowiozę w jednym kawałku, ale "Heaven knows" PinkPantheress ostatnio mi w tym pomogło. Nie może być za nudno, zbyt dynamicznie też nie. "Another life" w punkt otwiera ten projekt, "Feel complete" też daje radę, ale to właśnie przy numerze "Ophelia" jeździ mi się najlepiej. Kiedyś nawet do niego zaparkowałem. I to od tyłu! Mega.

TYMOTEUSZ HOŁYSZ

Van Halen "Panama" - przyznam szczerze, że zwykle za kółkiem słucham takiej samej muzyki, jak na co dzień. Jedynym wyznacznikiem w zasadzie jest duży nakład energetyczny, żeby przypadkiem nie chciało się spać. Jeżeli jednak mówimy o długiej trasie przy pięknej pogodzie, mało który utwór pasuje tak dobrze jak "Panama" Van Halena. Od cudownego refrenu, przez boskie solówki, wszystko tam krzyczy "jedź w jakieś ładne miejsce i baw się najlepiej, jak to tylko możliwe"!

MICHAŁ BOROŃ

Airbourne "Runnin' Wild" - to nic, że to trochę bieda-AC/DC, skoro nóżka chodzi, jak trzeba. Wysokooktanowy rock'n'roll rodem z Australii sprawia, że droga osiedlowa wygląda niczym autostrada, a Skoda od razu zasługuje na swoje miano "srebrnej strzały Północy". Gaz do dechy i przestajesz się martwić, że cena benzyny pewnie znów przekroczy barierę 6 zł za litr.

A jeśli nawigacja mówi "kieruj się na południe" i wiem, że przede mną z 1500 km w stronę słońca, to koniecznie "East Meet East" Nigela Kennedy'ego i Kroke - ponadczasowe piękno, które nigdy się nie znudzi.