Piosenki, które przywołują lato. Koniecznie dodaj je do playlisty

OLIWIA KOPCIK

The Magic Mumble Jumble "Don't Forget" - Trudno wybrać jedną piosenkę, bo u mnie działa to raczej tak, że z każdym wyjazdem kojarzy się inny utwór. Tak że byłoby i "Ja wysiadam" Anny Marii Jopek z wyjazdów w góry, byłoby "Catch & Release" Matta Simonsa z łażenia po Maderze, znalazłoby się też Cat Empire i "Two shoes", a z młodszych wypadów pod namiot to pewnie "Wiosna" Zabili Mi Żółwia i "Zanim pójdę" Happysadu, śpiewane przy ognisku. Śpiewaliśmy też "Jolka" Defektu Muzgó, ale nieważne... Piosenka, która zawsze robi mi słońce w głowie to zdecydowanie The Magic Mumble Jumble i "Don't Forget". Don't forget to move your body to the beat / Don't forget to sing out loud and to feel free / Don't forget to praise the earth cause you're alive / Don't forget to hold your head up high". No!

ALICJA RUDNICKA

alt-J "Dissolve Me" - wystarczy kilka pierwszych dźwięków, by znaleźć się na nagrzanej pomostowej desce, z bosymi stopami i odpływającymi gdzieś myślami. Alt-J ma ten rzadki dar - ich muzyka nie tylko brzmi, ale angażuje wszystkie zmysły. Dla mnie to dźwięk lata uchwycony w probówce: skaczący rytm, głosy jak echo przez trzcinę. "Dissolve Me" to nie utwór, to teleport do sierpniowego popołudnia, gdy wszystko się rozpuszcza - czas, zmartwienia i lód na patyku.

WERONIKA FIGIEL

Manchester "Lubię twoje włosy" - każde lato rządzi się swoimi prawami i każdego lata potrafię znaleźć sobie nowy hit lub artystę do zapętlania. Na słuchawkach w poprzednich latach wybrzmiewał już m.in. zespół joan, Wallows oraz The Driver Era. Było też "Saturday Sun" od Vance Joya, "summer depression" od Girl In Red czy "Solar Power" od Lorde. W mojej pamięci na zawsze zapisała się natomiast jedna szczególna piosenka, która towarzyszyła mi podczas pierwszej kolonii nad morzem. Wieczorami siedzieliśmy na balkonach (bo po kolacji każdy musiał być już grzecznie w swoim pokoju) i wspólnie śpiewaliśmy "Lubię twoje włosy" zespołu Manchester. Ta piosenka do dziś jest dla mnie definicją totalnego relaksu i gdy puszczam ją sobie w domu, aż dziwię się, że w tle nie słychać szumu morskich fal.

BARTŁOMIEJ WAROWNY

Lana Del Rey "White Mustang" - lato jest najlepszą porą roku dla popu. Single niepostrzeżenie przedzierają się przez wiosnę z premierą, aby na dobre wystrzelić na listach przebojów właśnie w czerwcu, zostając na nich aż do późnego września. Nostalgia związana z lżejszym czasem może kojarzyć się z radosnymi, onirycznymi wręcz chwilami, a i odwrotnie - z gorzkim doświadczeniem upału, który mocniej pali kark. Ile przeżytych letnich dni, tyle utworów - moi koledzy i koleżanki z redakcji z pewnością to potwierdzą. Chciałem polecieć klasykiem, czyli "Here Comes The Sun" Beatlesów, który zawsze sprawdza się na ogniskach, ale dzisiaj jestem w parnym Krakowie. Doszło do mnie, że wakacje naprawdę za pasem, a jak wakacje, to kolejny walizkowy chaos. "Packin' all my things for the summer" - śpiewa Lana Del Rey w "White Mustang" i już wiem, że waliza znowu się nie załaduje szybko. Gdy leci Lana, wszystko ma wolniejszy rytm.

RAFAŁ SAMBORSKI

Felt (Murs & Slug) "Morris Day" - w zasadzie cała druga płyta weteranów amerykańskiego rapowego podziemia - Mursa z Living Legends oraz Sluga z Atmosphere - nie cieszyła się w Polsce wyjątkową estymą. A jednak nic bardziej nie kojarzy mi się z momentem, gdy mając lat 16, po raz pierwszy odpaliłem sobie ten krążek właśnie podczas sielankowych wakacji u mojej ś.p. babci i na wskroś uderzyła we mnie wakacyjna atmosfera, którą przepełniony jest ten album.

Oczywiście wówczas nie za bardzo wiedziałem, o czym nawijają raperzy, ale dziś wiem, ze nie ma się czego wstydzić. I "Morris Day" jest idealną wręcz wizytówką tego krążka pod każdym względem. Do dziś staram się żyć cool.