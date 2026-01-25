OLIWIA KOPCIK

W moim rodzinnym domu nie za bardzo słuchało się muzyki, a jeśli już to "rzeczy z radia". Dlatego też ostrzegam, że zestawienie, które tu zaraz przytoczę, jest dość, hm, eklektyczne. Bo tak - pamiętam, że na pewno w którymś momencie pojawiła się w domu płyta "Scatman's World" i że skakaliśmy do tego z bratem po kanapie. Jaki miało to na mnie wpływ? Nie mam zielonego pojęcia, ale w sumie Scatman > scat > jazz, którego teraz słucham, więc może jednak miało większy, niż mogłabym pomyśleć. Wydaje mi się, że obecnie to artysta dość zapomniany, a przecież w latach 90. to była topka list przebojów. Wciąż uważam to za majstersztyk i niezmiennie polecam.

W tym samym czasie miałam też pomarańczową płytę ze Smerfnymi Hitami i uważam, że jeśli ktoś tego nie słuchał za dzieciaka, to mi go szkoda. "Chodź na party / Nie bądź znów uparty / Chodź na party / Będą smerfne żarty, śmieszne stroje / Możesz włożyć narty"? Albo "Gdy jesteś zły jak osa, nie szukaj zwady / śmiej, bo śmiech on cię wyleczy z tego / zanieś złość na śmiech / powiedz tak - abrakadabra / powiedz tak - barababiba". No proszę was! I się śmiej! I nie, nie wiedziałam wtedy, że oryginały funkcjonują w prawdziwym świecie.

Natomiast pierwsza płyta kupiona za moje własne pieniądze dostane od rodziców, to "Coś więcej niż muzyka" Grubsona. Pamiętam, jakby to było wczoraj. I tak ją wspominam, że na koncercie z okazji 20-lecia było blisko płaknięcia.

WERONIKA FIGIEL

Sama dokładnie tego nie pamiętam, ale rodzice opowiadają mi zawsze, że gdy miałam kilka lat uwielbiałam tańczyć do płyt z kolędami albo przebojami takimi jak "My Cyganie" Krzysztofa Krawczyka. Pomijając nietuzinkowe kompilacje, które z niewiadomego powodu znajdowały się u nas w domu, pierwszą płytą, którą świadomie posiadałam i której z pełnym zaangażowaniem słuchałam była "Ewakuacja" od Ewy Farnej. Album miał niepowtarzalną energię na miarę popowo-punkowej twórczości Avril Lavigne. Nie brakowało w nim zbuntowanych tekstów i rockowego zacięcia. Hitów takich jak "Bez łez" czy "Polowanie na motyle" mogłam słuchać w kółko, jednak moim ulubieńcem był zdecydowanie utwór zamykający - "Nie zmieniajmy nic" - będący polską wersją piosenki przewodniej kultowego "Camp Rock 2".

Choć zawsze twierdzę, że moja miłość do polskiej muzyki zaczęła się od twórczości Ralpha Kaminskiego, widać, że już 9-letnia Weronika sympatyzowała z naszymi rodzimymi tekstami i melodiami. Dzisiaj z pamiętnego albumu została mi już tylko nadszarpnięta duchem czasu książeczka i rozpadająca się na dwie części plastikowa okładka. Płyta CD zaginęła gdzieś pomiędzy kupnem pierwszych krążków One Direction a zrywaniem z wizerunkiem zbuntowanej nastolatki. Mimo to nie mam serca wyrzucić pustego opakowania. Tak samo jak nigdy nie wyrzucę z pamięci buntowniczych utworów Ewy Farnej, do których dziś wracam z sentymentem.

ALICJA RUDNICKA

W moim domu zawsze coś grało, ale "The Path of Totality" było pierwszym albumem, który kupiłam za własne pieniądze. W fazie fascynacji cięższymi brzmieniami Korn był moim bezdyskusyjnym faworytem. Wyobraźcie sobie moje zdziwienie, gdy po raz pierwszy odpaliłam płytę - kompletnie nie przypominała tego, do czego przyzwyczaił mnie zespół.

Korn skręcił w stronę elektroniki i dubstepu, co okazało się świetnym przełamaniem muzycznego tabu. Kiedy wykonawcy tacy jak Skrillex (który pojawił się gościnnie na płycie) zaczęli wybijać się do głównego nurtu, pojawiły się dwa obozy: "słuchających dobrej muzyki" i "słuchających dubstepu". Sama w młodości byłam skłonna do takich podziałów, więc kiedy mój ulubiony zespół poszedł w tym kierunku, granice między gatunkami zaczęły się dla mnie zacierać.

Dziś, gdy łatwiej dostrzegam niuanse między stylami muzycznymi, "The Path of Totality" nadal wzbudza moją ciekawość i zdarza mi się do niego wracać. Czy uważam go za dobry album? W porównaniu z resztą dyskografii Korna zdecydowanie zostaje w tyle. Ale ze względu na sentyment i wpływ, jaki miał na mój dalszy odbiór muzyki, zawsze będzie zajmował w moim sercu szczególne miejsce.

MICHAŁ BOROŃ

Ale że jak to, płyta? Droga młodzieży, a pamiętacie jeszcze kasety magnetofonowe? Wiadomo, że Metallica skończyła się na "Kill 'Em All", ale wtedy pewnie byłem jeszcze na etapie przechodzenia do starszaków. "Czarna płyta" z kolei od razu trafiła do mojego czarnego serduszka i nie zepsuły tego nawet szkolne dyskoteki, które w ramach obowiązkowego "wolniaka" katowały do znudzenia "Nothing Else Matters". Na rozkręconym do oporu walkmanie trzeba było te nieco ponad 6 minut jakoś przeboleć, bo wiadomo, baterie trzeba było oszczędzać.

A co dziś, te blisko 35 lat później? Kaseta razem z innymi ówczesnymi zdobyczami kurzy się w pudłach w garażu, ale do klasycznego materiału wracam co jakiś czas, choćby z poszerzonego wydania z 2021 r.

TYMOTEUSZ HOŁYSZ

Muzyka odgrywała dużą rolę w moim życiu już od najmłodszych lat. Przyczynili się do tego oczywiście rodzice, u których w stałym repertuarze znaleźć można było m.in. Slayera, A Perfect Circle, Soundgarden, Davida Bowiego czy chociażby Black Sabbath. Mój wybór pada właśnie na ostatni z wymienionych zespołów. Jednym z najwcześniejszych wspomnień ze swojego życia, jakie mam jest bawienie się klockami Lego w akompaniamencie "Paranoid" puszczanego z małego radyjka z odtwarzaczem CD, choć ciężko powiedzieć, żebym wtedy był świadomym słuchaczem.

Albumem, który znacząco zmienił moje podejście do muzyki jest jednak "Sabbath Bloody Sabbath". Któregoś razu, będąc z tatą w lokalnym sklepie muzycznym, moją uwagę bardzo przykuła okładka właśnie tego krążka. Z moich ust padło oczywiście "tatooooo, a kupisz mi?". Miałem wtedy może z 11-12 lat, więc i świadomość na temat docierających do moich uszu dźwięków była nieco większa. Słysząc riff otwierający całą płytę, coś przestawiło się w mojej głowie i krótko mówiąc - przepadłem. Po dziś dzień jest to mój ulubiony materiał w katalogu Ozzy'ego i spółki, materiał, który wyznaczył moje muzyczne fascynacje na następne lata.

Alter Bridge: "Zdecydowanie był to ciężki rok" INTERIA.PL