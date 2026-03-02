Tymek "2014": Myślałeś, że to koniec? A to dopiero początek [RECENZJA]

Widać odrobioną lekcję, gdzie Tymek decyduje się zostawić elektroniczno-klubowe brzmienia i w końcu zaczyna rapować. Sam też przyznał w "ŚMIETANIE", że to pierwsza rapowa płyta, którą robi. Choć wiadomo, że jest to lekkie dopowiedzenie, to słychać, że ta zmiana jest diametralna. Maniera, z jaką nagrał "2014" wykrzykując każdy wers, nie trafia w mój gust, ale warta jest docenienia. Nie znajdziecie tu jednak ani letniaczków jak "Będzie Lepiej", ani klubówek jak "Język Ciała".

Przechodząc jednak od ogółu do szczegółu, Tymek nie unika rozliczenia z przeszłością, gdzie jak przyznaje, pogubił się. "NARKOMAN" czy "PAPIEROSKA" dobitnie to pokazują, obnażając całą branżę, która pociągnęła go na dno. Dostaliśmy też odpowiedź do zaczepki od Quebonafide z "Futurama 3 (fanserwis)" - Kuba nawinął "Chcesz starego Quebo? No to nie wiem, sobie odpal Tymka", na co dość sprawnie Tymek odpowiedział "Nie wiem skąd skopiuję tę kolejną płytę, przecież zakończył kariеrę Quebonafide". I na tym można się rozejść, bo beefu z tego raczej nie będzie.

Wspominałem na początku, że krążek brzmi lepiej od poprzednich dwóch - te bity to naprawdę mocna strona "2014", wręcz posunę się do stwierdzenia, że Tymek nie umiał z nich swoją nawijką wydobyć odpowiedniego potencjału. Mimo wszystko znajdą się takie perełki jak "PUDELEK", który uważam za najlepszy numer z tej płyty czy "ŚMIETANA", która jednak zbyt przypomina mi "Szmatę" od Maty. Jednak całościowo patrząc, te bity są naprawdę poprawne. Choć poprzeczka nie była zawieszona wysoko, Tymkowi udało się zrobić progres, czego nie można pominąć.

Natomiast tych słabych punktów trochę jest, "ANIA" to jeden właśnie z tych przykładów - numerów, których stylu nie rozumiem, które nie brzmią dobrze. Podobny problem mam z "ONIGIRI", który lirycznie jest bardzo słaby. Te dysproporcje są spore i bywają irytujące, gdy po tak mocnych numerach jak "NARKOMAN" i "PUDELEK", potem wlatuje wspomniane "ONIGIRI" i śpiewanie o jedzeniu onigiri z przyjaciółką.

Powtarzająca się chyba od dawna tendencja Tymka do bardzo krótkich numerów i jeszcze krótszych albumów ponownie jest tu utrzymana, co nie do końca mi odpowiada. Czwarty krążek z rzędu, który nie przekroczył 30 min., nie powinien być nawet krążkiem nazywany. Mimo wszystko Tymek przekonał mnie do (kolejnego) nowego kierunku, który obrał w swojej twórczości. "2014" nie zapisze się w historii polskiego rapu, ale może być dobrym punktem wyjścia, do naprawdę ciekawych rzeczy od Tymka.

6/10

