Tony Iommi "From the Dark": Co w mrocznej duszy gra [RECENZJA]

"From the Dark" - podobnie jak niegdyś album Black Sabbath "Seventh Star" - rozpoczęło swój żywot jako projekt instrumentalny Tony'ego Iommiego. Naczelny wioślarz Black Sabbath po pewnym czasie doszedł do wniosku, że takie kompozycje potrzebują wokalu. Do współpracy zaciągnął więc Jørna Lande, którego poznał w 2010 roku.

Wtedy to bowiem ten norweski wokalista nagrał tribute album dla zmarłego Ronnie'ego Jamesa Dio, co nie umknęło uwadze tkwiącym w żałobie pozostałym członkom Heaven & Hell - projektu reaktywacyjnemu muzyków Black Sabbath z Dio na wokalu właśnie. Ci postanowili zaprosić Jørna na gościnny występ podczas pożegnalnego koncertu ku czci swojego wokalisty w trakcie brytyjskiego festiwalu High Voltage.

Chemia między Jørnem a Tonym była ponoć tak wyczuwalna, że gitarzysta Black Sabbath już wówczas dopatrzył się w Norwegu kandydata na przyszłego współpracownika. "From the Dark" okazało się więc koniec końców owocem ich współpracy. I słowo "owocem" jest tu bardzo słuszne, gdyż to wyjątkowo soczyste gitarowe granie, którego szczerze mówiąc trochę się nie spodziewałem.

Współpraca z człowiekiem, na którego muzyce się wychowało to ogromne wyróżnienie, ale też gigantyczna odpowiedzialność. Spieszę więc nieść wieść, że Jørn Lande to wokalista niemal idealny dla Iommiego. Duch Dio - owszem - jest w nim silny i z naturalnych powodów będzie do niego najbardziej porównywalny. Wokal Norwega jest jednak bardziej ziarnisty, operujący na nieco niższych rejestrach. Również częściej niż teatralny dramatyzm, oferuje agresję, parcie do przodu czy wręcz bluesową chropowatość.

Co do samej muzyki: singlowy "World Alone" mógł tworzyć fałszywe wrażenie o tym, co następuje na albumie - to bowiem najbardziej przystępna i "skoczna" pozycja na całym krążku. Tymczasem "From The Dark" świeci najjaśniej nie kiedy muzycy stawiają na przebojowość, ale stąpają ciężko i twardo, co też czynią na reszcie krążka.

Kiedy włączymy rozpoczynające krążek "Over the Violent Sun", riffy są osadzone nisko, solidnie ryją po podłodze - ba, byłbym w stanie spokojnie wyobrazić sobie, że dokładnie takim samym riffem swój album otwiera zespół Behemoth, a nie człowiek, który mógłby być ojcem Nergala. Niemal death metalowe orkiestracje? Proszę bardzo: dostajecie "Beyond the Dead", które owszem, miejscami zahacza o rejony patetyczne, ale nigdy nie przekracza granicy kiczowatości. Dzięki takim momentom mam wrażenie, że Iommi bierze elementy dodane do swojej formuły przez następców i próbuje przerobić je na własną modłę, co wypada bardzo naturalnie.

W "Black Times" emfaza wokalna Jørna potrafi być prawdziwie nieznośna, ale w warstwie instrumentalnej nie umiem nie docenić przejścia z sabbathowego powolnego czołgu w gotycko-rockową pozycję w ramach przerywnika. Kiedy słyszę "Stormwatcher", czuję na zakolach ból fantomowy po stracie długich włosów z czasów studiów. Jest ciężko, mrocznie i agresywnie, nawet jeżeli lirycznie to po prostu metalowe standardy. I to w zasadzie idealne określenie na całe "From the Dark". A, warto zaznaczyć, że w "Death Wake" gościnnie na gitarze udziela się Brian May.

Przyznaję, że byłem sceptyczny co do tego albumu. Myślałem, że będzie to rzecz do odhaczenia: 78-letnia legenda heavy metalu nagra album dokładnie w takim stylu, w jakim się tego po nim spodziewamy, koniec recenzji, pora na CS-a. A tu "From the Dark" ląduje na mojej liście albumów gitarowych, do których będę w tym roku niewątpliwie wracał jeszcze kilkukrotnie. Powód jest bardzo prosty: to płyta totalnie bezpretensjonalna, solidna, nagrana ewidentnie z chęcią przełożenia na taśmy tego, co w mrocznej duszy gra. I to działa tak, że aż szkoda, iż "From the Dark" było promowane najsłabszą piosenką z całego zestawu - wielu mogło to zniechęcić.

Tony Iommi, "From the Dark", Universal Music Polska

8/10