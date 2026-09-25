Ewolucja Post Malone'a to jeden z najciekawszych, a zarazem najbardziej zakręconych wątków współczesnej muzyki popularnej. Od folkowych coverów Boba Dylana po status gwiazdy globalnego rapu, by później przebranżowić się na czołowego reprezentanta country - droga ta pokazała, jak wielkim kameleonem potrafi być Austin Post, jednocześnie nieustannie szukając swojego miejsca w muzyce.

Nie da się zaprzeczyć, że największą siłą tego mixtape'u jest bezsprzecznie wszechstronność i melodyjność, którymi Posty nadrabia ówczesne braki w stricte rapowym rzemiośle. Należy jednak pamiętać, że "August 26" nigdy nie miał być dopracowanym komercyjnym albumem pod dyktando wielkich wytwórni - to raczej swobodny zbiór pomysłów i poszukiwań własnego brzmienia. Produkcyjna opieka ze strony duetów takich jak FKi dała całemu projektowi niesamowicie przyjemny, miękki klimat, w którym chropowaty i mocno przetworzony wokal Austina odnajduje się zaskakująco naturalnie.

Czy to oznacza, że "August 26" jest materiałem bez wad? Niezupełnie. Lirycznie Post Malone serwuje tu pełen zestaw hip-hopowych banałów o pieniądzach, imprezach i sławie, które momentami brzmią po prostu generycznie - ale nikomu to nie przeszkadza. W poszczególnych momentach brakuje tu też spójnej wizji, a niektóre utwory - jak chociażby "Monta" z udziałem Lil Yachty'ego - ewidentnie odstają poziomem i potrafią wybić słuchacza z rytmu. Czasami ma się wrażenie, że artysta sam do końca nie wiedział, w którą stronę chce podążać, przez co lądujemy na muzycznej huśtawce.

Tyle że właśnie to wszystko wydaje mi się największą zaletą tego projektu. W obecnym kontekście, gdzie Post Malone podbija amerykańskie listy przebojów swoimi największymi hitami country (wystarczy puścić sobie jako poprzedni krążek "F1-Trillion"), ten materiał naprawdę broni się znakomicie. Warto też pamiętać, że pomału wkraczamy w erę, w której nic nie będzie cenić się bardziej niż autentyczność w sztuce. A zarówno sam "August 26", jak i decyzja, by wrzucić go na streamingi w dziesiątą rocznicę, to wybitnie organiczny gest, który pozwala nam docenić to wydawnictwo.

Tak więc mimo paru potknięć "August 26" broni się po latach nadspodziewanie dobrze, co - muszę przyznać szczerze - zaskoczyło mnie. To fascynujący dokument początków artysty, który nie bał się eksperymentować i szukać własnego brzmienia. Ten mixtape wnosi sporo nostalgicznej świeżości i przypomina, że za obecnym sukcesem Post Malone'a stoi przede wszystkim autentyczna miłość do muzycznej swobody. A prawda jest taka, że mówimy o na tyle nieprzewidywalnym artyście, że kto wie, czy nie jesteśmy o krok od wydania przez niego kolejnego rapowego krążka na miarę "Hollywood's Bleeding".

Post Malone "August 26", Universal Music Group

8/10



