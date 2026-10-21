Przy singlach, które ukazały się wcześniej, promując nadchodzącą premierę - "Nic Nie płonie", "TakTakTak", "Niepamięć" oraz "Spacer po szkle" - odniosłam wrażenie, że muzycy Metra uporczywie próbują wrócić do czasów PRL-u i grać tamtejszego rocka. Ich teksty świetnie wpasowałyby się w tamtejszy klimat, a muzycznie były to dla mnie niewydane hity starego Lady Pank, Ciechowskiego albo Perfectu. Dopiero po premierze "365 widoków na przyszłość" i wsłuchaniu się w całość dogłębnie, zrozumiałam, że Metro nie starają się upodobnić do nikogo, a tym bardziej śpiewać o czasach, których nie mają prawa pamiętać. Powtarzając niektóre schematy sprzed kilku dekad, a jednocześnie dodając do nich nowoczesnego sznytu, opowiadają swoją własną, współczesną historię, która przecież nie tak bardzo różni się od tego, co już było.

Utwory takie jak "Gilotyna musi spaść!" czy "Nic nie płonie" są odzwierciedleniem niepokojów, które panują w społeczeństwie i których muzycy młodego pokolenia nie mogliby przemilczeć. Francuskie ulice stoją w ogniu, na Ukrainie toczy się wojna, a w Polsce prawa strona nieustannie kłóci się z lewą. "Po latach starań, wędrówek i gonitw, szarańczach, głodach, agoniach, rozumni świata i wybitni biegli uznali, że wszystko to po nic" - podsumowuje wokalista.

Z albumu wręcz buzuje młodzieńcza, buntownicza energia, ale jednocześnie niezwykła dojrzałość, która objawia się przede wszystkim w spójności. Każdy z utworów opowiada nieco inną historię, lecz motywy się przeplatają, a dźwięki łączą w jedność. Patrząc na to, że dla Metra jest to debiut i postawili wszystko na jedną kartę - bez zbędnych eksperymentów i odjazdów w inne muzyczne strony - czuć tu ryzyko, odwagę, pewność i wiarę w swój projekt, które zdecydowanie się opłaciły.

Jednym z moich ulubionych momentów na krążku są tytułowe "365 widoków na przyszłość". Słychać, że nie bez powodu została ona wybrana na piosenkę przewodnią - to kwintesencja debiutu Metra. Zarazem świetnie się jej słucha - nie tracąc uwagi, gdy początkowe riffy gitarowe, zamiast wprowadzać napięcie, nieco uspokajają, a dopiero pod koniec wchodzą na psychodeliczne rejestry. "Nie pierwszy raz" to kolejny z moich faworytów, oddający ducha płyty. "Miłość to wojna, a wojna to teatr" - śpiewa Aleksander, sprawiając wrażenie, że właśnie ta sentencja mogłaby być myślą przewodnią projektu. Napięcie w kawałku nieustannie rośnie, aż na końcu wybucha, wokalista wręcz krzyczy, a ja czuję, że chciałabym wrzeszczeć razem z nim.

Na albumie znalazły się też ballady, takie jak "Niepamięć" czy "Pilot/Zapałki", które najbardziej przywodzą mi na myśl dawne rockowe szlagiery. Gdyby ktoś puścił mi je i nie zdradził, że stoi za nimi Metro, zgadywałabym, że należą raczej do weteranów sceny, których czasy świetności sięgają lat 70. czy 80. Z kolei dzięki "Raz na dwadzieścia razy" jesteśmy w stanie usłyszeć głos młodych, przebijający się przez klasyczne, rockowe dźwięki. Wokalista śpiewa tam o niepokoju z widokiem, o niemieszkaniu w centrum, o nieprądzie i niegazie, o wielkich billboardach, na których jest wielkie nic - a naszym oczom rysuje się obraz Polski, w której przyszło nam obecnie żyć. "Spacer po szkle", gdzie słynna Roxanne z utworu The Police wyprowadzona zostaje na ulice warszawskiego Śródmieścia, również obrazuje doskonale nam znane realia.

"365 widoków na przyszłość" to płyta pełna gitarowych solówek, za sprawą której czuć tęsknotę za organicznym, rockowym graniem. Choć ostatnio dużo się mówi o takim zwrocie na scenie brytyjskiej, zespoły takie jak Metro pokazują, że na naszym rodzimym rynku także czuć potrzebę klasycznego, gitarowego grania. Melodie nie odciągają jednak uwagi od poetyckich, a jednocześnie niezwykle prawdziwych i dosadnych tekstów. Piosenek z debiutu zespołu nie da się pomylić z niczym innym także dzięki manierze wokalnej Aleksandra Zajdla. Dodaje ona całości jeszcze większego charakteru.

Zamknięcie krążka numerem "Półmroki" to pstryczek w nos zaserwowany tym, którzy spodziewali się spójnego, bezpiecznego albumu, bez zaskoczeń i zwrotów akcji. Utwór wybija się spośród pozostałych kompozycji - paradoksalnie swoim spokojem i melancholią. Nagle słyszymy nie agresywne gitary i perkusję, a pianino, które uspokaja. Głos wokalisty jest bardziej głęboki, a całość daje wytchnienie. "Przyjmij tę szaleńca spowiedź" - pada z ust Zajdla, jakby chciał podsumować, czym dokładnie jest ta płyta i pożegnać się z słuchaczem, podkreślając, że był to szczery zapis odczuć jego, kolegów z zespołu, jak i całego pokolenia.

Metro, "365 widoków na przyszłość", Rock House Entertainment

8/10