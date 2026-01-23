Zanim nowy album Tomlinsona w całości ujrzał światło dzienne, piosenkarz rozbudził ciekawość fanów singlem zapowiadającym. "Lemonade" wydane zostało pod koniec września 2025 r., zaskakując odmienionym brzmieniem i wywołując ekstazę wśród wszystkich wyczekujących. Louis chyba po raz pierwszy w solowej karierze sięgnął po ciepłe, wesołe rytmy, rodem z najpopularniejszych letniaków. W kontekście albumu piosenka okazała się perfekcyjnym wprowadzeniem do klimatu panującego na płycie. To utwór z pozytywną energią, rockowymi wstawkami i mocnymi riffami gitarowymi, które zresztą pojawiają się w większości numerów z "How Did I Get Here?". Wszystko brzmi fajnie, aż nie dojdziemy do refrenu... W tym momencie tempo zwalnia, a piosenka zaczyna się wlec. Nie trafiła więc na listę moich ulubionych, ale mam taką przypadłość, że zwykle jestem bardziej krytyczna co do singli. Kolejny z nich zdał jednak test.

Przed premierą płyty poznaliśmy jeszcze "Palaces" - propozycję bardziej popową, choć nadal opartą na wyrazistej gitarze. Refren - w odróżnieniu od pierwszego singla - działa. Efekty nałożone na głos Tomlinsona dodają wszystkiemu niemal stadionowego charakteru i już jestem ciekawa, jak będzie brzmiało to na żywo, śpiewane razem z tłumem zaangażowanych fanów.

Ostatnim z singli zapowiadających został "Imposter", którego warstwa muzyczna oraz tekstowa tworzą wyrazisty kontrast i sprawiają, że chciałoby się poznać zakamarki podświadomości Tomlinsona, z której wyszła ta ciekawa kombinacja. Taneczna melodia podbita została motywem, który - nie mogłabym powstrzymać się od tego porównania - brzmi co najmniej jak charakterystyczne dźwięki z czołówki "Stranger Things". Niepokój narasta, a wsłuchując się w tekst o sabotowaniu własnego życia, paranojach i upadku, coraz bardziej ma się wrażenie, że utwór wcale nie został napisany do tańczenia.

Na "How Did I Get Here?" przeważają energiczne utwory, takie jak "Sanity", w których już na pierwszy rzut ucha słychać, że Louis odciął się od szarej rzeczywistości, wyruszył w świat i wylądował na Kostaryce, gdzie wyluzował, opalał się i podziwiał zachody słońca. Nowe piosenki są definicją wakacji i czuję, że doskonale odnalazłyby się na letnich festiwalach.

Na płycie nie brakuje lekkich i niewymagających popowych kawałków, za które 15 lat temu nastolatki z całego świata pokochały Louisa i jego kolegów z zespołu (tak, byłam jedną z nich). Mamy "On Fire" z chwytliwym i powtarzającym się refrenem oraz bridge'em na miarę One Direction. Jest też "Last Night", którego mogę śmiało nazwać następcą "We Made It" oraz "Silver Tongues" z poprzednich wydawnictw. Ma sentymentalną melodię i tekst, który można w skrócie podsumować powiedzonkiem "Carpe diem".

Jest też mroczniejsze "Broken Bones" czy balladowe "Dark To Light", w którym napięcie rośnie z każdą sekundą. Wokalista próbuje w tym czasie wyciągnąć z ciemności ważną dla siebie osobę. Rockowe "Jump The Gun" to mój osobisty faworyt z całego albumu. Uwydatnia walory wokalne Tomlinsona, a energiczny bit, nieustająca perkusja i gitary na refrenie to coś, co łapie za gardło i nie puszcza przez całe trzy minuty.

Utworem "Sunflowers" artysta wkroczył na nieznany mu teren i zaczął eksplorować dream pop. Wcześniej tego typu brzmień było u niego niewiele, ale jest to eksperyment, który dobrze służy. W "Lazy" wokalista ponownie sięgnął po ten rodzaj dźwięków. Dołożył jeszcze tylko zniekształcenie wokalu, tworząc piosenkę, którą - odtwarzając pierwszy raz - raczej dopasowałabym do dyskografii Tame Impala czy MGMT, a nie Tomlinsona. Jeszcze nie postanowiłam, czy przesadzone efekty nałożone na głos wokalisty mnie denerwują, czy może są zabiegiem, który intryguje, ale jedno jest pewne - nie można przejść obok tego obojętnie.

Album zamyka jedna z niewielu ballad - "Lucid". Trwająca blisko cztery i pół minuty kompozycja jest najlepszym wyborem na pożegnanie płyty, jaki mogłam sobie wymarzyć. To ambientowe, rozmyte dźwięki, połączone z enigmatycznym tekstem o snach na jawie. W piosence pada tytułowe "How Did I Get Here?", które Louis rzuca w eter, nie znajdując odpowiedzi. "I'll be okay, I'll dream awake" - powtarza artysta, obiecując, że nawet jeśli rzeczywistość nie jest łaskawa, to zawsze można uciec od niej i przetrwać, tworząc własny świat w głowie. Po chwili głos wokalisty milknie, a my zostajemy jedynie z uspokajającym szumem morskich fal.

Tematyka miłosna służy Tomlinsonowi i to w niej artysta najlepiej się odnajduje. Teksty na "How Did I Get Here?" musiały więc kręcić się wokół niej. Wokalista nie poprzestał jednak na romantyzowaniu życia i opowiedział również (albo i w szczególności) o trudnych sytuacjach, własnych paranojach, chwilach załamania i podnoszeniu się nawet z największego dołka, a także o ratowaniu z niego swoich najbliższych. Pytanie tytułowe krążka nie opuszcza nas ani na moment, stając się podwaliną każdego tekstu. Dopiero później orientujemy się, że artysta wcale nie obiecywał odpowiedzi, a nowymi utworami jedynie pokazywał swoją niepewność i ciągłe wątpliwości.

Muzycznie słychać tu fascynację dream popem, indie rockiem, a nawet neo-psychodelią. Chwilami nie potrafiłabym poznać, że to utwory Louisa, ale przy innych piosenkach klimat twórczości One Direction sprzed lat wręcz kipi. Brudne gitary, pulsujące basy, funkowe syntezatory i wszechobecne pogłosy wskazywałyby na to, że inspiracją artysty mogły być jednak przeboje z lat 80. Tak czy inaczej - "How Did I Get Here?" to dla mnie powiew świeżości i spore zaskoczenie.

Jako wierna fanka pierwszego solowego albumu Tomlinsona - "Walls" - i jednocześnie nieśmiała hejterka drugiej płyty - "Faith In The Future" - nowy krążek jest dla mnie kompromisem pomiędzy jednym i drugim. Wokalista nie zapomniał o swoich popowych korzeniach, jednocześnie nie rezygnując z wprowadzonych na drugim wydawnictwie rockowych brzmień. Połączył ból, żal, smutek i ballady z debiutu z agresywniejszymi i bardziej brudnymi brzmieniami następcy, dodając do tego nowe, nieznane dźwięki oraz wesoły, letni klimat. Stworzył płytę, która pokazuje rozwój, wyprawę w nieznane i zupełnie inne oblicze Louisa Tomlinsona.

Louis Tomlinson, "How Did I Get Here?", BMG - 8/10

