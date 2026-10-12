Fisz Emade "Człowiek nie do końca": Dojrzały rap dla współczesnego człowieka [RECENZJA]

Na wstępie powiem tak: to album dla osób, które tęsknią za Fiszem z czasów "Polepionych dźwięków" - zresztą przywoływanych niemal bezpośrednio w sentymentalnym i bardzo samoświadomym "Tyle śladów" z gościnnym udziałem Sokoła - i zastanawiają się, jak dojrzała ta część osobowości starszego z braci Waglewskich. Fisz nie dość, że przede wszystkim rapuje, to powraca do charakterystycznego offbeatowego flow, które tak odróżniało go od rówieśników debiutujących na przełomie wieków. Z jednej strony czasami zaczepienie się gospodarza o bit sprawia wrażenie niemal przypadkowego, z drugiej wiele ze stosowanych przez niego zabiegów pokazuje ogromną wrażliwość rytmiczno-muzyczną, wskazującą na pełną celowość, pełną kontrolę i pełną precyzję - zresztą większe niż kiedykolwiek.

Przede wszystkim Fisz znowu jest gawędziarzem, którego potok słów wydaje się niemal niekontrolowany - jakby do uszu słuchacza miało trafić absolutnie wszystko, co ślina na język przyniosła. Przez to sprawia wrażenie rapera, który rozmawia bezpośrednio ze słuchaczem, z całym sztafażem takiego podejścia - niejednokrotnie więc pozwala sobie na dygresje i wtrącenia, ale koniec końców przekazuje sens tego, co tkwi w jego głowie.

Główna siła wokalna "Człowieka nie do końca" jest jednak dojrzalsza o 26 lat od Fisza z "Polepionych dźwięków". To doświadczenie życiowe emanuje niemal od początku najnowszego albumu. W poruszających "Duchach" próbuje pogodzić się ze śmiercią matki. W przepełnionych ironią "Sześciu minutach mądrości" rozprawia się z cudownymi receptami na życie wypisywanymi w internecie, które negują znaczenie własnych przekonań i doświadczeń życiowych. Na przestrzeni płyty krytykuje bezrefleksyjne poddawanie się algorytmom, kipienie hejtem oraz influencing, ale też wraca do lat młodości, widząc ich ciągłość z tym, czego doświadcza się teraz. W końcu dochodzi do wniosku, że trzymanie się blisko bliskich jest najlepszym rozwiązaniem na bolączki świata, bo to oni "przywracają wiarę w ludzkość".

W "Impulsach" z gościnnym udziałem Taco Hemingwaya raperzy biorą na tapet samotność człowieka XXI wieku: nieumiejętność tworzenia relacji przy jednoczesnym przedstawianiu w mediach społecznościowych swojego życia jako idealnego, a także szukanie odpowiedzi na problemy i lęki w wyszukiwarkach przy pomocy sztucznej inteligencji, z telefonem stale przed oczami. To przy okazji najlepsze wejście, jakie zaserwował (już nie taki) Młody Fifi w całej swojej karierze, pełne cytatów, które - jak na ironię - zapewne będą bezrefleksyjnie śmigać po mediach społecznościowych. W każdym razie ogromną sztuką jest stworzyć niemal ośmiominutowy numer, składający się z dwóch długich zwrotek, który nie nudzi ani przez sekundę.

Oczywiście ogromna w tym zasługa Emade, który wie, ile przestrzeni oddać raperom i jak zaaranżować numer, by nie nudził. Przy okazji pokazuje, że mimo oddalenia się od rapu w ostatnich latach w dalszym ciągu jest jednym z najlepszych producentów hip-hopowych w Polsce.

Dowód jego umiejętności słychać na każdym kroku. Jasne, chętnie zabiera się za jazzowe harmonie, które stanowiły fundament jego pierwszych produkcji, chociażby w tytułowym "Człowieku nie do końca" czy "Karykaturalności". W "127 BPM" bierze na warsztat UK garage'ową rytmikę, wlewając w nią melancholię raczej niespotykaną w tym gatunku. Nie ukrywa też swoich inspiracji. Mocno swingującego i stosunkowo minimalistycznego "Londynu" nie byłoby bez sznytu J Dilli sprzed 20 lat, podobnie jak bezpretensjonalny "Bezkres" jest w zasadzie wariacją na temat twórczości śp. Nujabesa.

"Po wsze czasy", będące jedynym elementem piosenkowym "Człowieka nie do końca", wydaje się przy tym wszystkim nieco od czapy, ale w żadnym momencie nie stanowi jego słabszego punktu - to raczej potrzebny oddech na tej jednak bardzo intensywnej płycie.

Ale powiem wam tak: to naprawdę sztuka wypuścić w 2026 roku płytę złożoną z 14 utworów, z których połowa trwa ponad 5 minut, i sprawić, by w świecie pozbawionym cierpliwości, przebodźcowanym do reszty, całość trzymała cały czas w napięciu i ani przez chwilę nie nudziła. "Człowiek nie do końca" to maestria słowa i dźwięku, która wyciąga wszystkie zalety nawet z obecnych tu gości, spośród których część prezentowała w ostatnim czasie formę - cóż - sinusoidalną. Naprawdę wielki album, który polecam absolutnie każdemu.

Fisz Emade, "Człowiek nie do końca", wyd. własne

10/10