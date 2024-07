CatchUp "Kuku Na Muniu": czasem jest wena, a czasem jej nie ma [RECENZJA]

CatchUp jest ciekawym przykładem artysty, u którego już po pierwszych sekundach słychać, że to jest właśnie jego utwór. W tym wszystkim nie dziwi fakt, że odpowiada za większość produkcji na "Kuku Na Muniu" i to po prostu słychać. Jest to coś, co najbardziej przyciąga mnie do tego materiału, dostarczając niezwykłej przyjemności ze słuchania. Ale skupmy się na poszczególnych utworach.