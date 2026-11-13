"Carnaval de Luz": Stare dobre nowe U2 [RECENZJA]

Przyznaję, że należę do tych osób, które bezkrytycznie uwielbiają znaczną część twórczości U2 - nawet kontrowersyjny album "Pop". Nie umiem jednak nie czuć, że XXI wiek okazał się dla ekipy Bono, The Edge'a, Adama Claytona i Larry'ego Mullena Jr. czasem wyjątkowo bolesnego zderzenia z rzeczywistością. Mowa nie tylko o obniżce artystycznych lotów, ale również o licznych kryzysach wizerunkowych, które sprawiły, że idealiści i rewolucjoniści stali się kapitalistycznym przedsiębiorstwem przebranym za zespół. A tym samym symbolem znacznej części tego, z czym, wydawałoby się, niegdyś walczyli.

W erze "Songs of…" natomiast większe znaczenie zaczęły mieć rozbuchane do reszty trasy stadionowe łechtające ego twórców aniżeli sama muzyka, co w poprzednich latach było jednak w pewien sposób równoważone. Może stąd właśnie "Songs of Surrender" było po prostu zbiorem nagranych na nowo piosenek z przeszłości? Bo po co komu nowe utwory?

Co więc zmienia "Carnaval de Luz"? Przede wszystkim ponowne wypchnięcie gitar The Edge'a na front i centrum instrumentalnej uwagi słuchacza. Słychać to już w singlach. "Silencio" ze swoim brzmieniem umieszczonym gdzieś między alternatywną post-punkową przebojowością a surf-punkiem mogłoby spokojnie stanowić hołd dla Pixies z czasów "Doolittle" czy "Surfer Rosa". Ale niezależnie od tego, jakie skojarzenie podpowiada mi serce, nie umiem powstrzymać się od słyszenia… U2 z czasów ich początków.

Z kolei "The Greatest Show On Earth", napisane we współpracy z Brianem Eno we własnej osobie, to współczesne U2 czerpiące w instrumentalnej warstwie w pełni z dziedzictwa "The Joshua Tree". Nawet jeżeli sukcesywne budowanie napięcia, wyciszone zwrotki skontrastowane z niemal wykrzyczanym refrenem to wręcz esencja rocka stadionowego, w którą to stronę Irlandczycy z czasem zaczęli ochoczo zmierzać. Przy czym choć zazwyczaj używam tego określenia w sposób pejoratywny, tu zwyczajnie to działa. To piosenka zawierająca w sobie masę onirycznej melancholii i nieokreślonej tęsknoty, którą udało się odpowiednio przelać w partiach The Edge'a - raz bardziej ambientowych, innym razem balladowo łzawych.

"Street of Dreams" ze swoim podnoszącym na duchu refrenem to natomiast rzecz, która równie dobrze mogłaby się znaleźć na "How To Dismantle An Atomic Bomb". "Torn" - ostatni utwór w życiu nagrany przez ś.p. Dolly Parton - przejmuje pewnie bardziej przez cały kontekst sytuacyjny, ale nie da się ukryć, że umieszczenie tej niekiedy nieco zbyt przeszarżowanej ballady na sam koniec płyty działa korzystnie na strukturę płyty.

Z rzeczy poza singlami, z pewnością uwagę zwraca już druga na albumie "La Reina", która to przeskakuje od matowo brzmiących, nieco mrocznych klimatów ostatnich płyt Suede do wręcz beatlesowskich harmonii. "Midnight Sunshine" to z kolei optymistyczna art-popowa w warstwie instrumentalnej produkcja, błyskawicznie kojarząca się z "So" Petera Gabriela. Spotyka się ona z tekstem o szukaniu źdźbła światła i nadziei (szczególnie w drugim człowieku) w trudnych czasach i kryzysach. I uwierzcie mi, że usłyszenie takich wersów jak "Czas, by się skryć/w twojej sypialni albo bunkrze" przy tak beztroskiej melodii to doświadczenie doprawdy niezapomniane i jeden z mocniejszych strzałów, jakie zaserwowali tu muzycy.

Nie umiem też nie dać się porwać przy zaraźliwym do reszty "Superficiality" napędzanym przede wszystkim przez partię gitary basowej Adama Claytona. Mocno stawiające na rytmiczność zwrotki są tu z kolei zestawiane z niemal post-rockowym refrenem, podczas którego Bono uderza w falset. A gdy wydaje się, że wszystko, co najlepsze, mamy za sobą, czeka nas funkujący bridge. Napisałbym, że to najbardziej przebojowa piosenka na tym albumie, ale za chwilę odpalam "The Mirror Maker (Rosalía)" czy "Glorify", po czym wątpię we wcześniejszą deklarację swoich myśli. Bo wiele momentów z "Carnaval de Luz" zostaje w głowie na naprawdę wiele dłużej aniżeli chwila po odsłuchu.

Oczywiście w U2 jeżeli o coś chodziło, to nie tylko o muzykę. Jasne, w misji Bono jest masa naiwności, bo i trudno wierzyć bezkrytycznie w teksty o wolności i o równości z ust multimilionera opływającego w luksusy. Ale to ostatnia rzecz, jakiej tak naprawdę bym się czepiał w przypadku "Carnaval de Luz". Bo wniosek z kilkukrotnego przesłuchania jest właściwie trudny do podważenia: tak, to najlepszy album U2 od czasu "How To Dismantle An Atomic Bomb". To to, na co czekali fani. Nawet jeżeli miejscami Irlandczycy lubią autocytaty, to nigdy nie są w tym na tyle ordynarni, aby nie czerpać z tego "Karnwału światła" ogromnej radości.

U2, "Carnaval de Luz", Universal Music Polska

8/10