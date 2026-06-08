Boards of Canada "Inferno": Gdyby nie ci wścibscy naśladowcy… [RECENZJA]

Znaczenia Boards of Canada dla współczesnej muzyki elektronicznej nie sposób podważyć. Szkocki (tak, tak, nie pomyliłem się) duet braci był jednym z najbardziej wpływowych, jeżeli chodzi o muzykę IDM. Bez nich pewnie katalog wytwórni Warp Records brzmiałby zupełnie inaczej, a i rewolta brzmieniowa Radiohead na "Kid A" przebiegłaby pewnie w nieco inny sposób. Debiutanckie "Music Has the Right to Children" z 1998 roku do dziś okupuje wysokie miejsca w rankingach najlepszych krążków muzycznych w historii. Główna zasługa to zapewne niespotykane wcześniej połączenie futurystycznych dźwięków syntezatorów ze zduszoną, brzmieniową hauntologią wprost z odnalezionej po latach kasety VHS.

Z "Inferno" mam natomiast taki problem, że Boards of Canada - szczególnie w czasach powszechnego dostępu do internetu - znalazło tylu epigonów, że trudno traktować "Inferno" jako rzecz świeżą czy nawet specjalnie potrzebną. Przykro mi to mówić, szczególnie biorąc pod uwagę, jak oczekiwany był to album. Podobnych pozycji na Bandcampie jest - czy tego chcecie, czy nie - w bród i zasadnicza różnica polega przede wszystkim na większych możliwościach technicznych Szkotów, większej możliwości dopieszczenia brzmienia, a nie na samej egzekucji pomysłów. Największym problemem Boards of Canada okazują się więc naśladowcy, którzy nie potrzebowali aż 13 lat na nagranie zwyczajnie dobrego krążka.

Bo to nie tak, że "Inferno" to album kiepski. Wręcz przeciwnie - to kawał porządnego eklektycznego, choć ukierunkowanego elektronicznie, grania. Imponuje "Into the Magic Land" łączące skutecznie downtempową estetykę z mglistymi, post-rockowymi gitarami. Intryguje wielowarstwowa "Naraka", która początkowo wędruje wokół dusznego undergroundowego samplingu, by niespodziewanei przerzucać słuchacza w stronę maha-mantry, snując przy tym opowieść o poszukiwaniu wyzwolenia w życiu.

Nie można się nie zachwycić "Somewhere Right Now In The Future", które dzięki warstwowaniu i modulowaniu brzmienia zmienia romantyczną melodię w niepokojący kawałek z przejechanej w tę i z powrotem kasety magnetowidowej zawierającej horror z późnych lat siedemdziesiątych. "Memory Death" to piękny, rozmarzony ambient, który aż prosi się o rozwinięcie. Co więcej, jest tu naprawdę bardzo dużo warstw do odkrywania przy kolejnych odsłuchach.

Da się jednak wyczuć pewną niekoherentność. Album w pierwszej połowie mocno skupia się na tematach duchowości, religijności, osadzonych przede wszystkim w czasach końca historii, doprawiając to licznymi samplami wokalnymi, by w drugiej części zacząć przybierać bardziej onirycznych barw, stawiać mocniej na melodie wygrywane kolejnymi partiami syntezatorów. I gdyby skleić z tego dwie krótsze pozycje, zapewne recepcja byłaby dużo bardziej klarowna, a tak również na poziomie treściowym można zacząć się zastanawiać, co właściwie stało za tym albumem i skąd ten nagły przeskok. A powód ku temu sam się narzuca, gdyż album trwa niemal 70 minut i rozbicie go na dwa odsłuchy działa wyłącznie pozytywnie.

Więc tak, "Inferno" to niewątpliwie niesamowicie dobra pozycja, ale ukróciłbym cały entuzjazm, który pojawił się wokół tej premiery. Nie ma tu rewolucji ani zaskoczeń - to raczej ugruntowanie Boards of Canada w swojej niszy i przypomnienie o sobie, ale naśladowców Boards of Canda jest już tyle, że czuję w środku gdzieś to rozczarowanie. Od czasu do czasu będę wracał do "Inferno", ale szanse na znalezienie się w rankingu najlepszych albumów 2026 są - cóż - niewielkie.

Boards of Canada, "Inferno", Sonic Distribution

7/10

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