Stereo Kicks to angielsko-irlandzki boysband, który został założony podczas 11. serii brytyjskiego wariantu programu "X Factor" w 2014 roku. Ośmioro członków zespołu, próbowało w pierwszej kolejności wystąpić jako soliści, jednakże zostali odrzuceni podczas castingów. Zasugerowano im wtedy utworzenie grupy. Jako zespół zajęli 5. miejsce w programie.

Wideo