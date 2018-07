"X Factor": Louis Tomlinson, Robbie Williams i Ayda Field nowymi jurorami

Robbie Williams wraz z żoną Aydą Field oraz ulubieniec nastolatek, wokalista Louis Tomlinson zostali nowymi jurorami brytyjskiego "X Factora". Twórcy programu na specjalnej konferencji przedstawili odświeżony skład sędziowski.

Robbie Williams został jurorem "X Factora" /Sascha Steinbach /Getty Images

Przypomnijmy, że po ostatnim sezonie "X Factora", który zaliczył słabe wyniki oglądalności, Simon Cowell zdecydował się odświeżyć skład jurorski współtworzonego przez siebie programu. Za współpracę podziękował Nicole Scherzinger, Louisowi Walshowi oraz Sharon Osbourne.

Reklama

Decyzja Cowella rozpoczęła spekulację na temat tego, kto mógłby trafić do nowego składu programu. Mówiono o powrocie Cheryl lub zakontraktowaniu Kylie Minogue, Craiga Davida lub Mel B.

Wśród nieoficjalnych typów wymieniano również Louisa Tomlinsona, który karierę zrobił w zespole One Direction, a swoją przygodę z show-biznesem zaczynał właśnie w "X Factorze" pod okiem Cowella.

Tomlinson jako juror został oficjalnie potwierdzony na specjalnej konferencji prasowej, zorganizowanej 17 lipca. Oprócz niego ogłoszono, że uczestników będą oceniać Robbie Williams i jego żona Ayda Field. Skład uzupełnia oczywiście Simon Cowell.



Wideo Louis Tomlinson i Robbie Williams z żoną Aydą Field nowymi jurorami brytyjskiego "X Factora" (Associated Press/x-news)

"Gram koncerty i promuję swoją muzykę blisko 30 lat. Teraz nadszedł czas na coś innego" - skomentował swoją decyzję Robbie Williams.

"Troje jurorów wniesie do programu nową energię i jestem tym podekscytowany" - stwierdził natomiast Simon Cowell.

Co ciekawe, Williamsa przed pracą jurora ostrzegł jego kolega z Take That - Gary Barlow. Wokalista był jurorem w "X Factorze" w latach 2011 - 2013.

"Powiedziałem mu, że ma przed sobą ciężką pracę, że to wiele godzin - dużo więcej, niż się wydaje. To bardzo męczące" - opowiadał "The Sun".

Barlow wytłumaczył, że jurorzy spędzają na planie mnóstwo czasu, a materiał, który trafia do programu pokazuje ich jako zmęczonych i zrzędliwych. Wokalista jest przekonany, że jego wizerunek złego człowieka i jurora został stworzony przez producentów z premedytacją.



Zdjęcie Robbie Williams i Ayda Field / Ian Gavan / Getty Images

Członek Take That sądzi, że Williams narobi sporo zamieszania w programach na żywo. "Byłby rozczarowany, gdyby mu tego zabroniono" - dodał.

Według innego wokalisty zespołu, Howarda Donalda, pomysł na zaproszenie do programu żony Williamsa nie był przypadkowy. Według niego producenci będą chcieli pokazać, jak małżeństwo skacze sobie do gardeł.

15. edycja brytyjskiego "X Factora" wystartuje już jesienią tego roku.