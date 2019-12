Oburzający występ The Pussycat Dolls w telewizji. Będzie dochodzenie w sprawie finału "X Factor"?

W sobotę, 30 grudnia, legendarny girlsband The Pussycat Dolls pokazał się w finale brytyjskiego "X Factor". To pierwszy koncert od momentu zawieszenia zespołu. Po występie do nadawcy spłynęło ponad 400 reklamacji od widzów.

Girlsband The Pussycat Dolls rozpadł się w 2010 roku /George Pimentel/WireImage /Getty Images

419 przysłanych skarg dotyczyło w większości "seksualnych sugestii podczas występu".

Zespół, którego liderką jest zasiadająca w jury "The X Factor: Celebrity" Nicole Scherzinger, zaprezentował swoje największe przeboje, m.in. "Don't Cha" i "Buttons". Podczas występu publiczność mogła usłyszeć także nowy utwór "React".

Girlsband The Pussycat Dolls wystąpił w skąpych, lateksowych kostiumach, co zniesmaczyło odbiorców, który skarżyli się, że takie występy nie powinny być emitowane przed godz. 21, kiedy telewizję oglądają jeszcze dzieci.

Widzowie wyrazili swoje niezadowolenie w mocnych słowach, porównując nawet koncert do "miękkiej pornografii".

Nadawca wydał oświadczenie, w którym zaznaczył, że trwa sprawdzanie, czy doszło do naruszenia zasad emisji.

Zespół The Pussycat Dolls założony przez choreografkę Robin Antin początkowo funkcjonował jako grupa taneczna, z czasem przekształcając się w formację wokalną, w której liderką była Nicole Scherzinger ( sprawdź! ). Oprócz niej w skład weszły Carmit Bachar, Ashley Roberts, Jessica Sutta, Melody Thornton i Kimberly Wyatt.

Dyskografia girlsbandu składa się z dwóch płyt: wydanej w 2005 roku "PCD" oraz "Doll Domination", która ukazała się trzy lata później. Na całym świecie sprzedano ponad 54 mln egzemplarzy, co stawia zespół w gronie najpopularniejszych girlsbandów wszech czasów. Wśród największych przebojów grupy wymienić należy takie utwory jak "Don't Cha" (z udziałem Busta Rhymesa), "Stickwitu" czy "I Don't Need a Man".

Kiedy działalność formacji została zakończona, Scherzinger ruszyła na podbój list przebojów solowymi piosenkami oraz rozpoczęła karierę w telewizji.

"Uwielbiam te dziewczyny, są jak moje siostry, ale ludzie nie znają historii. Nie mają pojęcia. Byłam w centrum, ponieważ śpiewałam. Byłam jedyną śpiewającą" - mówiła Scherzinger w 2012 roku.

Jesienią 2017 roku media informowały o możliwej reaktywacji The Pussycat Dolls w oryginalnym składzie. W 2018 roku pojawiły się informacje o możliwym odświeżeniu formuły, na czele której stanąć miała wokalista Pia Mia. Nowa wersja grupy jednak nie powstała, a do mediów wrócił temat reaktywacji ekipy na czele ze Scherzinger.

Jurorka, aktorka i wokalistka ostatecznie potwierdziła reaktywację składu, wrzucając zdjęcia na Instagrama z podpisem #PCDReunion. Na fotografii oznaczone zostały - Kimberly Wyatt, Ashley Roberts i Jessica Sutta.



Na razie wiadomo, że girlsband zabukował trasę koncertową po Wyspach Brytyjskich na kwiecień 2020 roku.



Wiadomo też, że w reaktywacji zespołu udział nie weźmie Melody Thornton. Antin przyznała, że nie jest to "właściwy czas na jej powrót".