Misha B ujawnia skandal wokół "X Factora": Byłam poniżana przez jurorów

Wokalistka i była uczestniczka programu "X Factor" - Misha B - zarzuciła byłym jurorom programu - Louisowi Walshowi i Tulisie Contosavlos – psychiczne znęcanie się nad nią w trakcie jej udziału w talent show. Telewizja i producenci programu zdecydowali się wszcząć śledztwo w sprawie.

Louis Walsh i Tulisa zostali oskarżeni o rasizm i poniżanie uczestniczki /Nikki Houghton /Getty Images

Misha B pojawiła się w ósmym sezonie brytyjskiego "X Factora" i dotarła w nim do półfinału. Zwyciężczyniami programu zostały wokalistki z Little Mix, natomiast w jury zasiadali: Louis Walsh, Tulisa Contosavlos, Gary Barlow i Kelly Rowland.

Reklama

Według relacji wokalistki to właśnie Walsh i Tulisa mieli zachowywać się wobec niej skandalicznie, a powodem takiego zachowania miał być kolor skóry Mishy.

Podczas show jurorka miała nazwać uczestniczkę zadziorną i wredną. Walsh twierdził natomiast, że Misha była zbyt pewna siebie. Wokalistka w końcu zdecydowała się opowiedzieć własną wersję. Według niej nikt z wymienionej dwójki nie poświęcił jej odpowiednio dużo czasu, obrażano ją, bo jest czarnoskóra, a obelgi pod swoim adresem przypłaciła stresem pourazowym i myślami samobójczymi.

"Ci jurorzy spędzili z uczestnikami co najwyżej jeden procent całego czasu. Stworzyłeś narrację, że jestem zbyt pewna siebie, bo jestem czarna" - zwróciła się do Walsha na Instagramie.

"Doświadczenie z tym programem zmieniło mnie jako osobę. Przestałam ufać ludziom. Znajomi pytali co się ze mną stało, co się ze mną dzieje. Pracowałam nad sobą. W 2012 roku poszłam na terapię, na którą nadal uczęszczam" - kontynuowała.

Była uczestniczka podziękowała natomiast Kelly Rowland, która wstawiła się za nią, gdy Walsh i Tulisa bezpardonowo ją atakowali. Misha stwierdziła też, że Tulisa od początku operowała stereotypami wobec niej, twierdząc, że jest wściekłą, czarną kobietą.



Wideo instagram

Wokalistka zdradziła, że miała też starcie za kulisami z członkiniami Little Mix, które zarzuciły jej, że ta atakuje Leigh-Anne Pinnock.

"Jedna z dziewczyn, to mogła być Jesy Nelson, powiedziała: 'mówisz, że Leigh-Anne ma złe spojrzenie, nie wierzysz w to, ze wygramy i myślisz, że jesteśmy gównianymi wokalistkami'. Odparłam, że to nie moja energia, aby skupiać się na kimś innym i to nie mój charakter, aby tak traktować inną kobietę" - dodała.

Długa relacja z programu Mishy wywołała burzę w mediach. Producenci programu oraz przedstawiciele telewizji natychmiast zapowiedzieli, że wszczęte zostanie wewnętrzne śledztwo, które ma wyjaśnić, jak jurorzy traktowali uczestników programu.



Zdjęcie Misha B w 2011 roku / Mike Marsland / Getty Images

"Jesteśmy zaniepokojeni słysząc wypowiedź Mishy, która dotyczy jej pobytu w "X Factorze" w 2011 roku. Obecnie analizujemy sprawę i kontaktujemy się z nią, aby omówić ważne kwestie, które poruszyła. Dobro uczestników jest naszym priorytetem, dbamy o różnorodność i równość" - czytamy w oficjalnym komentarzu.

Do sprawy odniosła się również Contosavlos, która żałuje, że była zbyt ostra w stosunku do Mishy B, jednak twierdzi, że nigdy nie było to związane z kolorem skóry uczestniczki.

"Nie dystansuję się od tego, jak czuje się Misha. Akceptuję jej opinie i jest mi przykro, że odebrała całą sytuacje jako motywowaną rasowo. Mogę mówić tylko za siebie, ale jestem w stu procentach przekonana, że nie robiłam tego z powodu rasy. Żałuje jednak, że publicznie ją upokorzyłam i to, jak to zrobiłam. Dziś podeszłabym do tego w zupełnie inny sposób. Szczerze tego żałuję" - napisała.



Wideo instagram

Tulisa jurorką w programie była przez dwie edycje. Następnie zastąpiła ją Sharon Osbourne. Dużo dłużej w "X Factorze" oglądać było można Louisa Walsha, który pojawiał się w nim przez 14 lat z przerwą na 2015 rok.



Dodajmy, że to nie pierwsza afera z gwiazdorem telewizji. W 2018 roku do sieci wyciekło archiwalne nagranie, na którym Walsh obmacywał Mel B.