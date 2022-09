Nagrany z zespołem No Doubt utwór "Don’t Speak" to jeden z najważniejszych przebojów w dorobku Gwen Stefani. Singel pozwolił zdobyć ogromną popularność formacji oraz samej wokalistce.

Piosenka jest też chętnie wykonywana w programach talent show. Na zmierzenie się z utworem w amerykańskim "The Voice" zdecydowała się 19-letnia Alyssa Witrado. Młoda wokalistka miała niełatwe zadanie, gdyż w składzie trenerskim programu zasiada wspomniana Gwen Stefani.

Uczestniczka "The Voice" zszokowała Gwen Stefani. "Odważny ruch"

Już po pierwszych wyśpiewanych słowach Stefani nie wierzyła, że ktoś zdecydował się wykonać jej utwór. "O mój boże, to takie dziwne" - stwierdziła i natychmiast odwróciła fotel. W tym samym czasie zrobiła to też Camila Cabello. "To jakaś ustawka" - stwierdziła krótko po występie uczestniczki.

Na podobny ruch nie zdecydowali się John Legend i Blake Shelton. Jednak obaj chętnie komentowali to, co się wydarzyło na scenie.



"Niesamowitym wyzwaniem jest śpiewanie piosenki, którą napisał jeden z trenerów. I świetnie, że to zrobiłaś" - stwierdził John Legend, po czym dodał, że druga trenerka "nie ma żadnych szans".

"To był odważny ruch. Gratulacje. Camila, marnujesz swój czas" - dodał Shelton.

Cabello podjęła jednak walkę o uczestniczkę, pochwaliła jej styl śpiewania i ruch sceniczny. "Obie kochamy Gwen Stefani" - dodała i podkreśliła, że odwróciła się jako pierwsza.

"To dziwna piosenka, którą trudno się coveruje. Ludzie próbują kopiować ten ton i wychodzi to źle, ale ty tego nie zrobiłaś. Podoba mi się twoja energia" - komentowała sama Gwen.

Zgodnie z przewidywaniami Witrado trafiła do drużyny Stefani. Nagranie z występu 19-latki obejrzano ponad 700 tys. razy w ciągu doby.