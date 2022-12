Kto na fotelach trenerskich "The Voice"? Powrót stał się faktem

W 23. edycji show ponownie zobaczymy Kelly Clarkson, która w fotelu "The Voice" zasiadała nieprzerwanie przez osiem sezonów. W skład jury wejdą też debiutanci - znany z One Direction Niall Horan oraz Chance The Rapper. Nowa edycja formatu zaplanowana została na wiosnę 2023 roku.



Zdjęcie Trenerzy 22. sezonu "The Voice" / Tyler Golden/NBC/NBCU Photo Bank / Getty Images

Blake Shelton odchodzi z "The Voice"

Skład trenerski uzupełnił Blake Shelton. Trener zaznaczył, że z programem na zawsze pożegna się po jeszcze jednym sezonie (jest w nim od samego początku). Swoją decyzję ogłosił natomiast jeszcze w październiku.

"Siłowałem się z tymi myślami od dawna i zdecydowałem, aby odejść z 'The Voice' po 23. sezonie. Ten program zmienił moje życie w każdym możliwy sposób na lepsze i zawsze będę czuł się tu jak w domu. To była niezła jazda przez ostatnie 12 lat. Chciałbym podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie 'The Voice' - stacji NBC, producentom, scenarzystom, muzykom, załodze technicznej i cateringowi. Jesteście najlepsi" - stwierdził.

"Związałem się z Carsonem (Dalym, prowadzącym show - przyp. red.) oraz z każdym z trenerów, w tym z moją żoną Gwen Stefani. Chcę podziękować też wszystkim głosom, którzy wchodzą na scenę i zadziwiają mnie swoim talentem. Na koniec chcę podziękować fanom, którzy oglądają i kibicują. Bez was ten program by nie istniał" - zakończył.