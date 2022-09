Widzowie brytyjskiego "The Voice" nie szczędzą krytycznych głosów wobec trenerów programu, gdy okazało się, że do dalszego etapu nie przepuścili oni Richarda Hadfielda.

28-letni wokalista obdarzony operowym głosem sięgnął po utwór "I (Who Have Nothing)". Piosenkę - angielski cover włoskiego numeru "Uno dei Tanti" - w swoim repertuarze wykonywali m.in. Shirley Bassey i Tom Jones.

Hadfield zachwycił publiczność zgromadzoną w studiu telewizyjnym, widzów i internautów. Prowadząca program Emma Willis również nie mogła uwierzyć, że żaden z trenerów nie odwrócił swojego fotela.

Na czerwonych fotelach zasiadają Tom Jones, Olly Murs, will.i.am z Black Eyed Peas oraz Anne Marie. Ta ostatnia pochwaliła wokal uczestnika, choć jej zdaniem był on "zbyt klasyczny". Sir Tom dodał, że Richard śpiewał mocniejszym głosem niż on, a realizatorzy często robili zbliżenia na dłonie trenera, które często wędrowały do czerwonego przycisku, ale jednak go nie wcisnęły.

W sieci zaroiło się od komentarzy oburzonych internautów, którzy nie kryją rozczarowania takimi decyzjami trenerów. "Program nazywa się 'The Voice', a Richard ma niesamowity głos", "Sprawiedliwość dla Richarda", "To jakiś żart" - czytamy na Twitterze.

"The Voice": Kim jest Richard Hadfield?

Szeroka publiczność poznała Richarda Hadfielda jako członka wokalnej grupy Collabro w 2014 r. Krótko po rozpoczęciu działalności formacja zgłosiła się na casting do ósmej edycji "Britain's Got Talent". W programie zachwyciła jurorów i publiczność, zajmując pierwsze miejsce w finale. Wkrótce zespół podpisał kontrakt z wytwórnią Syco należącą do jurora Simona Cowella. Już w lipcu 2014 r. wydała swoją debiutancką płytę "Stars", która w ojczyźnie pokryła się złotem, docierając do szczytu brytyjskiej listy przebojów.

Hadfield odszedł z zespołu w 2016 r., decydując się na rozpoczęcie solowej kariery. Jego znajomy twierdził, że wokalista od dłuższego czasu był nieszczęśliwy, a decyzję o rozstaniu miał podjąć tuż po finale "Mam talent".

"To było cenne doświadczenie. Oczywiście jestem mocno rozczarowany, ale będę kontynuował działalność jako profesjonalny wokalista. Na pewno już wkrótce gdzieś w pobliżu się pojawię, więc wypatrujcie moich koncertów (i innych występów telewizyjnych)" - przekazał Richard Hadfield po programie.