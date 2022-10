To dla fanów "The Voice" spore zaskoczenie. Blake Shelton jest trenerem w talent show NBC od pierwszego sezonu. Teraz jednak gwiazdor country podjął decyzję, że po zakończeniu następnej edycji telewizyjnego hitu, żegna się z widzami.

Ostatnia edycja z Sheltonem zostanie wyemitowana wiosną 2023 roku.

Blake Shelton żegna się z "The Voice". Zabrał głos

"Siłowałem się z tymi myślami od dawna i zdecydowałem, aby odejść z 'The Voice' po 23. sezonie. Ten program zmienił moje życie w każdym możliwy sposób na lepsze i zawsze będę czuł się tu jak w domu. To była niezła jazda przez ostatnie 12 lat. Chciałbym podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie 'The Voice' - stacji NBC, producentom, scenarzystom, muzykom, załodze technicznej i cateringowi. Jesteście najlepsi" - stwierdził.

"Związałem się z Carsonem (Jonesem, prowadzącym show - przyp. red.) oraz z każdym z trenerów, w tym z moją żoną Gwen Stefani. Chcę podziękować też wszystkim głosom, którzy wchodzą na scenę i zadziwiają mnie swoim talentem. Na koniec chcę podziękować fanom, którzy oglądają i kibicują. Bez was ten program by nie istniał" - zakończył.



Blake Shelton i miłość w "The Voice"

W "The Voice" pozostaje żona Blake'a Sheltona - Gwen Stefani. Para poznała się w 2015 roku na planie programu NBC. To wówczas Shelton złożył pozew o rozwód ze swoją drugą żoną, wokalistką country Mirandą Lambert.

Para ogłosiła swoje zaręczyny w październiku 2020, a ślub odbył się w lipcu 2021 roku na ranczu w Oklahomie, należącym do Sheltona.