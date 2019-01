"The Voice": Tom Jones i syn jego zmarłego przyjaciela wzruszyli publikę do łez

Do zaskakującego spotkania doszło w pierwszym odcinku nowego sezonu brytyjskiego "The Voice". Na scenie pojawił się bowiem Peter Donegan - syn brytyjskiego artysty Lonniego Donegana, który był dobrym przyjacielem Toma Jonesa. Trener i uczestnik zaraz po przesłuchaniu stworzyli wzruszający duet.

Jury brytyjskiej edycji "The Voice". W pierwszym rzędzie po prawej stronie Tom Jones. /Tabatha Fireman /Getty Images

Syn Lonniego Donegana - Peter - pojawił się na castingu do ósmej edycji "The Voice". Podczas przesłuchań w ciemno wykonał piosenkę "Bless The Broken Road" i sprawił, że swój fotel odwrócił Tom Jones.



Wideo Peter Donegan's 'Bless The Broken Road' | Blind Auditions | The Voice UK 2019

Kiedy juror poznał nazwisko uczestnika, zapytał, czy ma jakikolwiek związek z artystą Lonnie Doneganem. "Jestem jego synem" - odpowiedział młody wokalista. Wszyscy obecni, z Tomem na czele, nie kryli swojego zaskoczenia. Piosenkarz zaproponował Doneganowi, by razem wykonali wielki przebój jego ojca (a prywatnie przyjaciela trenera) "I'll Never Fall in Love Again". Piosenkę tę Lonnie w przeszłości zadedykował Jonesowi, a ten sprawił, że stała się ona wielkim hitem.



Wideo Sir Tom Jones & Peter Donegan's 'I'll Never Fall In Love Again' |Blind Auditions| The Voice UK 2019

Tom Jones przyznał, że wykonanie piosenki "I'll Never Fall in Love Again" niesie ze sobą duży ładunek emocjonalny. Wykonanie Toma i Petera nie tylko wzruszyło publiczność, ale też samych wokalistów.



Muzyka Lonniego Donegana wywarła wpływ na całe kolejne pokolenia brytyjskich artystów popowych, w tym na samego Toma Jonesa. Artysta, nazywany "królem muzyki skiffle'owej", zmarł na zawał serca w 2002 roku. Muzyk przed samą śmiercią planował kolejne koncerty.



Wideo TOM JONES - I'll Never Fall In Love Again (1967)

Zdjęcie Lonnie Donegan nazywany "królem muzyki skiffle'owej" zmarł w wieku 71 lat / Michael Putland / Getty Images

Do inspiracji muzyką Lonniego Donegana przyznawali się członkowie The Beatles i The Rolling Stones oraz mnóstwo innych brytyjskich artystów, a także Elvis Presley. Wokalista znany był też ze współpracy z wieloma artystami, między innymi Vanem Morrisonem i Markiem Knopflerem. Jego największe przeboje to: "Rock Island Line", "Does Your Chewing Gum Lose Its Flavor", "My Old Man's A Dustman", "Cumberland Gap" i "Puttin' On The Style".