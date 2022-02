Wokalista coming outu dokonał na Instagramie.

"Ponieważ wcześniej nie mówiłem tego publicznie, informuję, że jestem biseksualny. Kiedy byłem młodszy myślałem, że jestem hetero, bo bardziej pociągały mnie kobiety i nie wiedziałem, że istnieje coś pomiędzy byciem gejem i hetero. Więc założyłem, że jestem heteroseksualny. Mam szczęście, że z powodu swojej orientacji nigdy nie byłem dyskryminowany i nigdy mnie z jej powodu zawstydzano. Przykro mi, że niektórzy z was byli upokarzani i mam nadzieję, że będzie u was lepiej. Prawdopodobnie stracę część fanów, ale nie mam z tym problemu" - napisał 22-latek.

Sawyer Fredericks ujawnił też, że od pięciu lat jest ze swoim partnerem Troyem, z którym również mieszka.

Kim jest Sawyer Fredericks?

Sawyer Fredericks w "The Voice" pojawił się w ósmej edycji programu w 2015 roku. Miał wtedy 16 lat. Podczas przesłuchań w ciemno wykonał piosenkę "I'm Man of Constant Sorrow" i odwrócił cztery fotele. Ostatecznie trafił do drużyny Pharrella Williamsa.



Wideo Sawyer Fredericks - I Am a Man of Constant Sorrow - The Voice 2015 Blind Audition

Kilka tygodni później Fredericks został zwycięzcą programu, zgarnął 100 tys. dolarów oraz otrzymał możliwość podpisania kontraktu z Republic Records. Sawyer był w tamtym czasie najmłodszym zwycięzcą "The Voice" w historii, co zmieniło się dopiero w sezonie 14.

Od tamtego czasu Fredricks wydał trzy albumy oraz jedną EP-kę.