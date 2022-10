Jay Allen wystąpił w trakcie bitew w "The Voice" z Carą Brindisi. Uczestnicy wykonali utwór Don Henleya i Stevie Nicks "Leather And Lace" i spodobali się trenerom.



"Jay, siła twojego głosu i jego chropowatość bardziej mnie przekonały, więc wybrałbym Jaya" - mówił John Legend. Podobnego zdania był też Blake Shelton.

"Jay musi popracować nad swoim głosem. Jest tak potężny, że było go za dużo. Ale jestem z ciebie dumna, bo przyjąłeś moją radę i wszedłeś tym samym na nowy poziom" - komentowała jego trenerka Gwen Stefani.

"Jesteście moimi ulubionymi podopiecznymi w drużynie" - jednak ostatecznie trenerka postanowiła, że do dalszego etapu zabiera na pewno Carę.

Allen podziękował za udział w programie i stwierdził, że nadal będzie śpiewał. "Przyszedłem tu reprezentować moją rodzinę i moją mamę, która zmarła na Alzheimera. Nic mnie nie zatrzyma" - stwierdził.



