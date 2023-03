W marcu 2023 roku w Stanach Zjednoczonych wystartował 23. sezon "The Voice". W składzie trenerskim znaleźli się powracająca do show Kelly Clarkson, debiutancki Niall Horan i Chance The Rapper oraz żegnający się po tej edycji z programem Blake Shelton.

Przypomnijmy, że Shelton swoją decyzję podjął jeszcze w trakcie 22. sezonu.

Jimmy Fallon zaskoczył trenerów w "The Voice". Co robił w programie?

Pod koniec drugiego odcinka nowego sezonu trenerów czekała spora niespodzianka. "Mamy tutaj artystę, który da największy występ w historii programu. Nie chcecie tego przegapić" - zapowiadał Carson Daly.

Niespodzianką okazał się Jimmy Fallon, który przed trenerami wykonał piosenkę "I Keep Forgettin' (Every Time You're Near)" Michaela MacDonalda.

Swoje fotele podczas występu Fallona odwrócili Niall Horan, Chance The Rapper i Kelly Clarkson, którzy zorientowali się, kto za nimi stoi. Do końca nie zrobił tego natomiast Blake Shelton.

Fallon podszedł więc do fotelu trenera i sam wcisnął przycisk. "Nie wolno tego robić" - mówił chwilę później rozbawiony gwiazdor. Komik w "The Voice" promował swój nowy format w stacji NBC pt. "That's My Jam", w którym zaproszone gwiazdy śpiewają głosami innych artystów.

"Szybko rozpoznałem, że to Jimmy, ale nie było opcji, abym sam wcisnął przycisk. Nie zasłużył na odwrócony fotel" - komentował Shelton.

Wideo Jimmy Fallon Pranks the Coaches | The Voice Blind Auditions | NBC