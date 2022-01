Afera w holenderskim "The Voice". Wszystkie programy z serii odwołane!

Po poważnych doniesieniach na temat nadużyć seksualnych w programach z serii "The Voice", holenderska stacja RTL odwołała emisję wszystkich trzech formatów – "The Voice of Holland", "The Voice Senior" oraz "The Voice Kids".

W holenderskich programach "The Voice" doszło do skandalu /NBC/NBCU Photo Bank /Getty Images