Tomson i Baron o nowej edycji "The Voice of Poland". Co się szykuje?

The Voice

12 września wystartuje 11. edycja "The Voice of Poland". Zaszły poważne zmiany w składzie jury. Tomson i Baron skomentowali pracę nowych trenerów.

Tomson i Baron kolejny raz zasiądą w fotelach trenerów "The Voice of Poland" / Piotr Podlewski / AKPA

Przed 11. edycją show TVP doszło do sporych zmian kadrowych w programie.



Z show pożegnali się: Margaret i Kamil Bednarek. Ich miejsce zajęli: będąca trenerką pierwszej edycji "The Voice Senior" Urszula Dudziak oraz powracająca do programu po kilku latach przerwy Edyta Górniak.



W roli trenerów ponownie zobaczymy także Michała Szpaka oraz Tomsona i Barona.



Doszło również do zmiany na stanowisku prowadzącej. Marcelinę Zawadzką zastąpiła Małgorzata Tomaszewska.



Muzycy znani z zespołu Afromental wypowiedzieli się na temat nowych jurorów. Skomentowali głośny konflikt Michała Szpaka i Edyty Górniak. "Jest to charakter na charakter absolutnie. Ale oni pokochali się, bo są absolutnymi ptakami, latają frywolnie i wysoko, ale zostawiliśmy to i tylko obserwowaliśmy, jak się pięknie docierają i zaczynają tą nową, wspólną przygodę" - powiedział Tomson w rozmowie z portalem Jastrząb Post.



Opowiedzieli również o pracy z Urszulą Dudziak. "W tamtej edycji byliśmy seniorami. Cechowało ją także jedno pokolenie. Atmosfera była bardzo swobodna. Poziom dialogów był bardzo swobodny. Zastanawiałem się jak to będzie, kiedy będziemy musieli konfrontować się z ludźmi różnego pokolenia i czy to będzie bardziej formalne. Z Edi pracowaliśmy już wcześniej, Michał to nasz brat z poprzednich edycji, więc wiemy, czego się po nim spodziewać, czyli wszystkiego.

Natomiast Ula Dudziak jest absolutnym zjawiskiem. Odnalazła się w tym teamie tak szybko i sprawnie, że dała nam wielkie poczucie ciepła, bezpieczeństwa, dużo mądrości wprowadziła i doświadczenia. Jak rozmawiasz z nią, to masz wrażenie, że rozmawiasz z rówieśnikiem i to jest świetne" - ocenili.

11. edycja programu wystartuje 12 września. Poprzednią wygrała Alicja Szemplińska z drużyny Tomsona i Barona.