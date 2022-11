W 12. edycji "The Voice of Poland" Rafał Kozik zinterpretował utwór Krzysztofa Krawczyka "Bo jesteś ty" (sprawdź!). Swój fotel natychmiast odwróciła Sylwia Grzeszczak.

"Każdy dźwięk, który wydobywasz z siebie, jest tak ważny. Cały czas mówiłam tylko: 'ale mega, ale pięknie'. Jesteś czarodziejem dźwięku. Wybierz mnie naprawdę, będziesz zdobywał ludzi" - chwaliła. "Nie skopałeś własnej interpretacji" - dodał Marek Piekarczyk, który także się odwrócił.

Reklama

Wideo Rafał Kozik - "Bo jesteś ty" - Przesłuchania w ciemno - The Voice of Poland 12

"Krzysztof, gdyby cię słyszał, na pewno by się ucieszył z tej interpretacji" - mówiła wówczas Justyna Steczkowska, która przyznała, że mimo że się nie odwróciła, to występ bardzo ją wzruszył. Ostatecznie Kozik trafił do drużyny Grzeszczak.

Ten występ dał artyście przepustkę do dalszej części programu, gdzie dotarł aż do finału! Ostatecznie zakończył 12. edycję show TVP na 3. miejscu.

"W Rafale wyczuwam fajnego gościa. Nikomu nie zazdrościł, pięknie rywalizował, ale w taki sposób, że to nie jest chorobliwe i niemiłe dla innych. No i zajął trzecie miejsce, a to naprawdę mega level" - komentowała jego zaangażowanie trenerka, Sylwia Grzeszczak dla Przeambitni.pl.

W programie zaśpiewał jeszcze m.in. piosenki "Lately" czy "You Raised Me Up" w towarzystwie swojej mentorki.

Wideo Rafał Kozik - "Lately" - Live - The Voice of Poland 12

"Na Sylwię nie można powiedzieć złego słowa. Była bardzo zaangażowana - rozmawiamy, ćwiczymy. I też chciałbym skomentować doniesienia, że Sylwia źle dobierała piosenki. Wszystkie utwory, które zaśpiewałem w programie, były moją propozycją. W show pokazałem 100 procent siebie. I jestem dumny i szczęśliwy, że Sylwia poparła moje wybory" - ripostował dla Jastrząb Post.

"The Voice of Poland": Łukasz Drapała odpowiada na krytykę

"Bo jesteś ty" - historia przeboju Krzysztofa Krawczyka

Utwór "Bo jesteś ty" pochodzi z albumu "...Bo marzę i śnię" z 2002 roku, który rozszedł się w ponad 100 tysiącach egzemplarzy. Materiał wyprodukowany przez Andrzeja Smolika przyniósł również przeboje: "Jestem sobą", "Mijamy" i "Chciałem być".

O przeboju możecie dowiedzieć się więcej z poniższego materiału: