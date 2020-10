"The Voice of Poland": Michał Szpak rozogni konflikt z Edytą Górniak?

The Voice

Trenerzy jedenastej edycji "The Voice of Poland" cały czas się docierają. Widzowie będą świadkami "sporu" pomiędzy Michałem Szpakiem a Edytą Górniak. Nie uwierzycie, jak wokalistka każe do siebie mówić.

Wielogodzinne nagrania emitowanej obecnie edycji muzycznego talent show TVP2 stały się areną walk o najlepszych uczestników programu.

Pomiędzy kolejnymi występami Urszula Dudziak, Michał Szpak, Edyta Górniak oraz Tomson i Baron z Afromental opowiadają skrywane dotąd historie i uczą się siebie nawzajem.

Okazuje się, że Edyta Górniak nie lubi, kiedy mówi się do niej... Edzia. Los chciał, że Michał Szpak nie zdawał sobie z tego sprawy, co poskutkowało nietypową wymianą zdań.

"Jednak nie ugryzę się w język. Nie jestem Edzia" - zakomunikowała trenerka jedenastej edycji "The Voice of Poland". "Jak mam do ciebie mówić?" - zapytał zaskoczony Michał Szpak. "Bambi, Edi, może być Edward, Edek" - odparowała piosenkarka.

Odpowiedź trenerki zaskoczyła nie tylko Michała, ale także pozostałych trenerów talent show. Na koniec rozmowy Edyta Górniak zdradziła w jakich przypadkach można do niej mówić Edzia.