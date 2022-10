Justyna Steczkowska to jedna z najbardziej utalentowanych, znanych i stylowych wokalistek w Polsce. Nie ma się więc czemu dziwić, że trenerka "The Voice of Poland" została wzięta za blogerkę modową.

"Lecę kiedyś samolotem, to było z osiem lat temu. Podchodzi do mnie młoda dziewczyna, myślę nastoletnia, i mówi: Ej, ty, nie jesteś jakąś znaną blogerką modową?" - zdradziła na planie muzycznego programu Justyna Steczkowska.

"Nie kochanie, w moim wieku ludzie już blogów nie piszą" - powiedziała wówczas zaskoczona wokalistka.

"To ile masz lat?" - zapytała nieznajoma dziewczyna. "Czterdzieści dwa" - odpowiedziała Justyna, czym wprawiła ją w konsternację.

Na wieść o wieku Justyny Steczkowskiej, nastolatka zareagowała w sposób, który rozbawił artystkę. Zobacz nagranie!

"The Voice of Poland": rozpoczynają się Bitwy

Przypomnijmy, że 1 października o godzinie 20:00 w TVP2 Justynę Steczkowską oraz pozostałych trenerów będziemy mogli zobaczyć w Bitwach - drugim etap "The Voice of Poland". Uczestnicy zmierzą się ze sobą na muzycznym ringu w duetach. Trenerzy zdecydują kto zostanie, a kto opuści program, a tym samym straci szansę na wygraną 13. edycji muzycznego talent show.