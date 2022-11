"The Voice of Poland" wkroczył w decydującą fazę, czyli w odcinki na żywo. Podczas półfinału na scenie pojawiło się ośmioro uczestników, a do finału awansowało czworo z nich - po jednym uczestniku z każdej drużyny. O awansie punktami decydowali wspólnie widzowie i konkretny trener.



Półfinał show TVP to również wyjątkowy moment dla uczestników programu. Wtedy właśnie mają okazję do zaprezentowania autorskich utworów przed trenerami, publicznością oraz telewidzami.



Emocje w drużynie Tomsona i Barona

Zanim rozpoczęły się zmagania w programie, na scenie pojawił się wokalista Berre z Belgii i wykonał utwór "Say My Name".

Reklama

Pierwsza na scenie zaprezentowała się drużyna Tomsona i Barona. Aelin wykonała utwór "Error" Natalii Nykiel. Chwilę później zaśpiewała autorską piosenkę "To już za mną". "Masz we mnie wielką fankę. Ukłony, że było to po polsku. Wyśpiewałaś tu naszą słowiańską duszę. Wielkie brawa" - komentowała Lanberry. "Pokazałaś nam swoje nowe oblicze. Z językiem polskim jest taki problem, że jest piękny, ale trudny. Nie wszystko mogłam zrozumieć" - stwierdziła Justyna Steczkowska, która jednak życzyła jej zrobienia kariery i kroczenia swoją drogą.

Dominik Dudek najpierw zaśpiewał utwór "Zbiór" Baranovskiego, a następnie przyszła pora na jego singel "Wydaje się". "Widzę tu konkretnego artystę, a ta piosenka taka niby lekka, prosta, ale jednak coś w niej było. Podobało mi się" - komentował Marek Piekarczyk. "Wiesz, jak chcesz wyglądać, wiesz, jak chcesz śpiewać" - komentowała Lanberry.

Zanim poznaliśmy wyniki na scenie zjawiła się Natalia Sikora i wykonała przebój Janis Joplin "Cry Baby", z którego znana była w "The Voice of Poland". Gdy przyszła pora na werdykt, Tomson z Baronem przyznali 60 punktów dla Aelin i 40 punktów dla Dominika. Widzowie jednak postawili zdecydowanie na Dudka i to właśnie on wystąpi w finale "The Voice of Poland". "Daliście się już poznać i pokochać. Więc jak to mówią, do zobaczenia na scenach i listach przebojów" - stwierdził Baron.



Wideo Dominik Dudek - Wydaje się (Official Audio)

Łukasz Drapała pokazuje klasę w półfinale "The Voice of Poland"

Norbert Wronka rozpoczął zmagania w zespole Lanberry. Młody wokalista wykonał przebój "Careless Whisper" George'a Michaela, a następnie zaprezentował własny singel "Historia o lataniu". "Norbert, będę z tobą szczery. Wszystko, co śpiewasz jest ok. Ale obrosłeś w skorupkę. Artysta musi być na scenie nagi. Lepszy nagi niż w skorupie i wierzę, że ten moment dla ciebie przyjdzie" - stwierdził Tomson.

Łukasz Drapała wykonał przebój "Help!" (w oryginalne śpiewany przez The Beatles), a chwilę później widzowie poznali jego singel "Szalony bal". "Uwierz mi, że nawet ja bawiłam się podczas tego szalonego balu" - przyznała Justyna Steczkowska.

Przed poznaniem wyników na scenie pojawiła się Dorota Osińska i zaśpiewała przebój "Calling You" Jevetty Steele. Podczas podejmowania decyzji Lanberry przyznała 60 punktów Łukaszowi Drapale, a Norbertowi Wronce 40. Widzowie byli podobnego zdania i to Drapała trafił do finału programu.



Wideo Łukasz Drapała - Szalony bal (Official Audio)

Wzruszające momenty w "The Voice of Poland"

Po przerwie na scenie pojawił się zespól The HardKiss, a następnie rozpoczęły się zmagania w ekipie Justyny Steczkowskiej. Ewelina Gancewska wykonała piosenkę Kayah i Bregovica "Nie ma, nie ma ciebie" oraz singla "Ikar". "Zawsze wprowadzasz nas w ten zaczarowany świat" - stwierdziła Lanberry.

Julianna Olańska wykonała przebój Britney Spears "Toxic" oraz własną piosenkę "Warstwy". "Możesz być z siebie absolutnie dumna i twoja babcia też" - stwierdził Baron. "Julka jest po prostu pięknym człowiekiem" - dodał Tomson. "Pokazałaś, że jest jeszcze jedno dno w tobie. Głębia przeżyć, twój list do babci strasznie mnie wzruszył" - dodał Piekarczyk.

Przed ogłoszeniem wyników na scenie pojawił się Mateusz Ziółko i wykonał utwór "When A Man Loves a Woman" Michaela Boltona. Justyna Steczkowska zdecydowała się przyznać 51 punktów Juliannie a Ewelinie 49 punktów. Widzowie natomiast wybrali Ewelinę Gancewską i to ona z niewielką przewagą awansowała do finału.



Wideo Ewelina Gancewska - Itaka (Official Audio)

Konrad Baum znokautował swojego konkurenta w "The Voice of Poland"

Rywalizację w ostatniej drużynie rozpoczął Bogdan Świerczek z piosenkę "You're Beautiful" Jamesa Blunta. Zaśpiewał też swoją piosenkę "Na głęboką wodę". "Od początku mówiłam ci, że masz radiowy głos, a twój team producentów to obecnie najgorętsi radiowi twórcy" - stwierdziła Lanberry.

Konrad Baum wykonał utwór "Sorry Seems To Be The Hardest World" Eltona Johna oraz autorski numer "Sam jak ty". "Twój głos to armata, a twoje piosenki to prawdziwe bomby" - komentował Tomson i Baron. Reszta trenerów była również zachwycona występem uczestnika.

Zanim poznaliśmy wyniki, na scenie zjawiła się Anna Karwan, który wykonała przebój "Purple Rain" Prince'a. W trakcie ogłaszania wyników, Marek Piekarczyk przekazał Baumowi 75 punktów. Za uczestnikiem opowiedzieli się również widzowie. Baum ostatecznie uzupełnił listę finalistów programu.