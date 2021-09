Spotkanie bezdomnego nastolatka z romskimi dziewczynami, które wywróżyły mu wielką muzyczną karierę, brzmi jak wymysł scenarzystów, a nie historia, która wydarzyła się naprawdę. Bohaterem niecodziennego spotkania, które wywraca życie do góry nogami, stał się Marek Piekarczyk, trener emitowanej obecnie edycji "The Voice of Poland".



"Gdy miałem 18 lat i byłem bezdomny, spałem na rynku w Bochni, przyszły - mówię na nie indianki - dziewczyny romskie. Mówiły: 'Patrz, tu jest ręka wybrańca losu. Będziesz jeździł po całym świecie i śpiewał'. Tak mi powiedziały" - rozpoczął artysta swoją niesamowitą historię na planie muzycznego talent show.

"Nie wierzyłem w to, bo byłem wówczas malarzem" - podkreślił lider legendarnej formacji TSA ( sprawdź! ). "W 30. roku swojego życia znajdziesz się na dużej scenie..." - kontynuowały swoją przepowiednię kobiety.



Słysząc historię Marka Piekarczyka pozostali trenerzy z lekką dozą niedowierzania spoglądali na muzyka domagając się dalszej części niewiarygodnej opowieści.

"Dokładnie w ostatni dzień 30. roku życia śpiewałem 'Trzy zapałki' ( sprawdź! ) na wielkiej scenie w Sopocie. Na drugi dzień skończyłem 30 lat i byłem już zawodowym muzykiem" - zakończył opowieść trener "The Voice of Poland" czym wprawił w osłupienie Justynę Steczkowską, Sylwię Grzeszczak oraz Tomsona i Barona.

Co ciekawe, kiedy Marek Piekarczyk na początku lat 80. dołączył do zespołu TSA, jego muzyczna kariera nabrała zawrotnego tempa. Utwory zespołu szybko zaczęły zdobywać szczyty list przebojów. W bardzo krótkim czasie TSA zostało uznane za prekursora heavy metalu w Polsce i zaczęło koncertować po całym świecie.



Piekarczyk razem z kolegami zagrali kilkaset koncertów w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Rosji, Francji, Kandzie, Finlandii, Niemczech, na Litwie i wielu innych krajach.

Dziś Marek Piekarczyk jest okrzyknięty legendą polskiej muzyki i jest tym trenerem "The Voice of Poland", do którego chce iść większość uczestników programu.



