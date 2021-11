Klaudia Kerstan w nokaucie "The Voice of Poland" wykonała piosenkę Sarsy "Motyle i ćmy" ( sprawdź! ). Uczestniczka z programem pożegnała się po występie Eli Łobody. Stało się to jednak w dość nieoczekiwanych okolicznościach. "Jesteś cudowną dziewczyną z harfą, która wzrusza do łez. Nikt nie śpiewa tak jak ty, jak elf" - mówiła Justyna Steczkowska.

Gdy przyszedł czas decyzji Tomson i Baron wstali i ogłosili zaskakujące wieści.



"Klaudia, dużo słów padło pod twoim adresem i to pięknych słów. Został przypomniany twój występ z Fililpem (Sterniukiem - przyp. red.) w piosence 'Przypływy'. Ja wspominam inny występ, to był twój solowy występ, gdzie po zaśpiewaniu piosenki Krzysztofa (Krawczyka - przyp. red.) poprosiliśmy cię o jeszcze jeden numer i na scenie pojawił się twój zespół i zaśpiewałaś swój własny materiał i moim zdaniem tam byłaś najpiękniejsza. Pojawił się dobry duch, który zadzwonił do mnie po emisji tamtego odcinka z zespołem i ta osoba powiedziała, że jest tak tobą zachwycona, że chce zasponsorować ci nagranie płyty" - oznajmił Baron.

Wideo Klaudia Kerstan vs. Filip Sterniuk - "Przypływy" - Bitwy - The Voice of Poland 12

"Zamiast ścigać się i tworzyć kolejną niepotrzebną przyszłość w tym programie, zamknij się w studiu, my ci z Tomsonem pomożemy, po prostu rób to, co powinnaś robić, czyli swoją muzyką" - dodał.

Klaudia Kerstan komentuje decyzję trenerów

"Dzisiaj kończy się moja przygoda z programem, ale równocześnie rozpoczyna się najpiękniejszy etap w moim życiu, wysyłając zgłoszenie do 'The Voice of Poland' nawet przez myśl mi nie przeszło, że dojdę do tego miejsca, w którym teraz jestem. Może za kilka dni do mnie dotrze, że moi trenerzy zaoferowali mi wsparcie przy nagraniu autorskiej płyty mojego zespołu Oh Bards!... Pisząc ten post mam łzy w oczach, bo piszę i nie mogę uwierzyć! Kochani mam nadzieję, że udało mi się zostawić dla was chociaż cząstkę siebie na scenie 'The Voice'. W każdy występ włożyłam całe swoje serce, a emocje które ze mnie wypłynęły (nawet dosłownie wypłynęły) były prawdziwe i nie potrafiłam ich powstrzymać" - napisała Kerstan i podziękowała jeszcze raz trenerom za daną jej szansę.



Instagram Post

Widzowie zaskoczeni decyzją

Taki obrót spraw mocno zaskoczył widzów. Część pogratulowała Klaudii otrzymanej przez nią szansy, pojawiły się głosy, że Klaudia może wyjść na tym lepiej niż na kontrakcie z Universalem, gdyż nic nie będzie jej narzucane.

Pojawiły się jednak głosy niezadowolenia. Internauci przypomnieli, że zarówno Klaudia jak i Filip Sterniuk wzięli udział w najlepszej bitwie programu, a teraz nie ma już ich w "The Voice". Fani uczestnika przyznali, że skoro Klaudia i tak musiała odpaść, bo otrzymała kontrakt, to w programie nadal mógł zostać Filip Sterniuk.