Years & Years oraz Michał Szczygieł gośćmi "The Voice of Poland"

Brytyjscy idole nastolatków zespół Years & Years oraz uczestnik ósmej edycji programu Michał Szczygieł, będą gośćmi pierwszego odcinka na żywo dziewiątej serii "The Voice of Poland".

17 listopada odbędą się pierwsze występy live "The Voice of Poland". Z programu odpadnie aż ośmioro wokalistów (po dwóch z każdej drużyny).



Na scenie oprócz uczestników pojawią się też specjalni goście. Największą gwiazdą odcinka będzie brytyjska formacja Years & Years.

Grupa została założona w 2010 roku, a jej debiut "Communion" ukazał się w 2015 roku. Płytę formacja promowała singlami "Desire", "King" i "Shine", które podbijały listy przebojów. Drugi album zespołu - "Palo Santo" - ukazał się w 2018 roku. Na krążku znalazł się m.in. utwór "If You’re Over Me".



Years & Years kilkakrotnie występowali w Polsce. Można było zobaczyć ich na najważniejszych festiwalach w Polsce - Open'erze, Orange Warsaw i Spring Breaku.



Gościem programu będzie również uczestnik ósmej edycji "The Voice of Poland" Michał Szczygieł. Wokalista z pomocą swojego trenera Andrzeja Piasecznego dotarł do finału programu, gdzie przegrał z Martą Gałuszewską.

Na swoim koncie Szczygieł ma dwie piosenki - "Nic tu po mnie" oraz "Since You Left Me" nagrany razem z Chiarą Grispo.

