Występ Konrada Bauma i Isobelle Bundy widzowie zobaczyli jako ostatni w trakcie pierwszego odcinka bitew. Ale, jak wielu komentujących przyznało, warto było czekać.

Marek Piekarczyk wybrał dla nich utwór "Spragniony" Kamila Bednarka. Duet spełnił oczekiwania ich trenera.

"Wryło mnie w fotel. Iza jak odpaliła te swoje fajerwerki, to były ciary na maksa" - stwierdziła Lanberry. "Po takich duetach zawsze się chce więcej" - stwierdził Tomson.



"Pokazaliście tę samotność w miłości. Zaśpiewaliście bez histerii, a z taką siłą" - dodał Marek Piekarczyk i zabrał do kolejnego etapu Konrada Bauma. "Nie mogę zostawić swojego wikinga. Poza tym obiecał mi, że wyleczy moje szumy uszne" - komentował trener, nawiązując do tego, że Baum jest lekarzem.

Isobelle Bundy ukradli natomiast chłopaki z Afromental.

Widzowie w końcu zadowoleni z bitwy w "The Voice of Poland"

Wielu komentujących program przyznało, że dopiero bitwa Konrada Bauma z Isobelle Bundy przekonała ich, że ta edycja jest jeszcze do uratowania. O niskim poziomie "The Voice of Poland" i negatywnych komentarzach widzów piszemy TUTAJ .



"Tak powinny wyglądać duety nawet podczas bitwy. Była moc! "Najlepsza bitwa wieczoru", "W końcu zniknęła nuda i pojawiła się moc", "Najlepsza bitwa do tej pory", "To była bitwa na którą czekałam i się doczekałam" - komentowali widzowie.