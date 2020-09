Wnuczka Grażyny Szapołowskiej w "The Voice of Poland". Karolina Matej awansuje dalej?

W sobotnim odcinku muzycznego show TVP2 pojawi się jedna z najbardziej znanych polskich aktorek. Będzie kibicować wnuczce Karolinie Matej.

Grażyna Szapołowska kibicowała swojej wnuczce /Tricolors /East News

Karolina Matej ma 20 lat i na co dzień mieszka w Warszawie. Jedną z jej najlepszych przyjaciółek jest sławna babcia Grażyna Szapołowska. To właśnie ikona polskiego kina najmocniej trzymała kciuki za wnuczkę na backstage'u "The Voice of Poland".

"Mam z babcią bardzo dobre relacje. Śmiałabym powiedzieć, że troszeczkę lepsze niż z mamą. Babcia traktuje mnie też jako swoją córkę. Codziennie się z nią widuję, gotuje mi. Jestem z nią bardzo blisko" - opowiada Matej.

"Babcia bardzo lubi słuchać jak śpiewam. Ma nawet fortepian, który ostatnio nastroiła. Każe mi przychodzić grać i śpiewać na cały dom" - mówi uczestniczka talent show TVP2.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wnuczka Grażyny Szapołowskiej wystąpiła w "The Voice of Poland" TVP

Udział w "The Voice of Poland" to nie pierwsze spotkanie Karoliny z muzyką na ogólnopolską skalę. Uczestniczka muzycznego talent show TVP2 cztery lata temu nagrała utwór ze sławną babcią. Wspólna piosenka znalazła się na płycie Grażyny Szapołowskiej "Kochaj mnie". Tekst do utworu napisała mama Karoliny i córka Grażyny Szapołowskiej - reżyserka Katarzyna Jungowska.

"Prosiłam Karolinę: 'Błagam cię, pomóż mi. Zaśpiewaj ze mną'" - opowiada Grażyna Szapołowska.



Zdjęcie Karolina Matej w "The Voice of Poland" / Jan Bogacz/TVP / materiały prasowe

Babci udało się jednak znaleźć sposób na wnuczkę. Jaki? Koniecznie zobaczcie nasze wideo.

W nowym odcinku "The Voice of Poland" Karolina Matej zaśpiewa utwór "Love Me Like You Do" z repertuaru Ellie Goulding. Czy trenerzy docenią talent muzyczny wnuczki Grażyny Szapołowskiej?



Wideo Karolina Matej - Go Your Own Way (piosenka z płyty Grażyny Szapołowskiej „Kochaj mnie”)