Wiktor Dyduła, która pracuje w Sopocie jako kelner, a w przeszłości występował również w "Idolu", oczarował trenerów wykonaniem utworu "Falling" Harry’ego Stylesa.

Sylwia Grzeszczak pożałowała swojej decyzji w "The Voice of Poland"

Dyduła ostatecznie odwrócił trzy fotele. Plecami do uczestnika do końca występu została jedynie Sylwia Grzeszczak, która potem pożałowała tego, co zrobiła.

"Powiedziałam jej, że nie jest ładny, żeby się nie odwracała" - stwierdziła Justyna Steczkowska, która była zadowolona z jednego konkurenta mniej.

Trenerzy rozpoczęli ostrą walkę o uczestnika. Marek Piekarczyk próbował przekonać Dydułę smutną historią, Baron chciał dać uczestnikowi gitarę, a Steczkowska buty.



Wiktor Dyduła - piosenka z "The Voice of Poland"

Chwilę później wokalista zaśpiewał fragment własnego utworu, który zachwycił trenerów. Sam uczestnik na Instagramie zdradził, że być może wkrótce zaprezentuje całą piosenkę. Na razie jednak nie można znaleźć jej w sieci.



"Nie odwróciłam się, żałuję że twoich wąsów nie będę widzieć z bliska. Ale będę na pewno ciebie słuchać u moich kolegów i koleżanek. Żałuję, bardzo żałuję" - przyznała Grzeszczak.

Ostatecznie Wiktor Dyduła wybrał jako trenerów Tomsona i Barona.