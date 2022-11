Półfinał "The Voice of Poland" to wyjątkowy moment dla uczestników programu. Wtedy właśnie mają okazję do zaprezentowania swoich autorskich utworów przed trenerami, publicznością oraz telewidzami.

W tym odcinku Konrad Baum zaprezentuje utwór "Sam jak Ty". Uczestnik sam napisał do niego tekst, natomiast muzykę skomponowali: Marcin Makowiec, Wiktor Drapała oraz Michał Langie.

Sprawdź tekst "Sam jak Ty" w serwisie Tekściory!

Konrad Baum w "The Voice of Poland". Ulubieniec Marka Piekarczyka

Konrad Baum, lekarz neurolog, a w show TVP nazywany również wikingiem, w poprzednich latach pojawiał się m.in. w "Must Be The Music" oraz "Szansie na sukces". Ma własny zespół DOC i w przeszłości zdarzało mu się dzielić scenę m.in. ze swoim trenerem Markiem Piekarczykiem.

Trener uczestnika w "The Voice of Poland" nie kryje swoich sympatii. W trakcie nokautu nazwał wokalistę "swoją bratnią duszą". Wydaje się, że to właśnie Baum może trafić do finału programu. O awans powalczy z Bogdanem Świerczkiem.

"To już półfinał! Ciężko w to uwierzyć. To niesamowity czas, pełen emocji i wyzwań których nie zapomnę nigdy! W każdej z drużyn zostało tylko dwoje uczestników. Próby do kolejnych występów są znacznie bardziej intensywne niż dotychczas" - skomentował rywalizację w show.