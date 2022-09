Wiktor Andrysiak to były uczestnik "The Voice Kids". Jednak podczas przesłuchań w ciemno w tamtym programie nikt nie odwrócił fotela podczas jego występu. Po czterech latach 18-letni już Wiktor wrócił do "The Voice", jednak tym razem do wersji dla dorosłych.

Uczestnik wykonał piosenkę Dawida Kwiatkowskiego "Idziesz ze mną" i odwrócił jeden fotel. Zainteresowana pracą z wokalistą była Lanberry, jednak ja sama przyznała, ma on spore braki i będą musieli mocno popracować.

"Odwróciłam się, bo usłyszałam potencjał, ale jest sporo do pracy jeśli chodzi o intonację, frazowanie, nieczystości i przede wszystkim nosowości" - przyznała.

Uczestnik nie krył emocji po awansie do kolejnego etapu. Już po tym, jak skończył śpiewać Baron zadzwonił do Dawida Kwiatkowskiego, aby 18-latek mógł pochwalić się trenerowi "The Voice Kids", że udało mu się odwrócić fotel w programie. "Tworzymy razem historię" - stwierdził Kwiatkowski i pogratulował Wiktorowi.

"Łączy nas jedna ważna rzecz. W 'The Voice Kids' nikt nie odwrócił się przy tobie, a u mnie 10 lat temu nikt nie odwrócił się w 'The Voice of Poland'"- mówiła też Lanberry.

Po chwili trenerka i jej nowy podopieczny stworzyli duet i zaśpiewali utwór "Imagine" Johna Lennona, który Lanberry wykonywała podczas jej przesłuchań w ciemno.



Wideo Wiktor Andrysiak | "Idziesz ze mną" | Przesłuchania w ciemno | The Voice of Poland 13

Widzowie nie kryli zażenowania. "Nie powinni dopuszczać takich osób"

Bezlitośni dla Andrysiaka byli natomiast widzowie, którzy w dość ostrych słowach komentowali pojawienie się na scenie 18-latka. Krytykowali nie tylko jego sposób śpiewania, ale też to, w jaki sposób zachowywał się przy trenerach.

"Zmęczyłam się słuchając tego wykonania", "Bardzo słabo. Nie powinni dopuszczać takich osób", "Możliwe że to ludzie z produkcji kazali mu gadać takie głupoty przed kamerami, ale wyszedł na strasznie aroganckiego".

"Tragedia. To jest poniżające dla innych, którzy nie przeszli dalej, a byli dużo lepsi. Ale w tej edycji dużo takich niezrozumiałych decyzji".

"Chłopaczek jest strasznie przemądrzały. Mam nadzieję, że zostanie szybko naprostowany", "Nie wiem co jest gorsze...jego wykonanie czy zachowanie. Tragedia" - można przeczytać w komentarzach na Youtube pod występem wokalisty.