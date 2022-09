Patrycja Czyżewska w "The Voice of Poland" zdecydowała się zaśpiewać utwór Natalii Kukulskiej "Im więcej ciebie tym mniej".

Utwór zadedykowała zmarłemu ojcu, który jak sama przyznała, marzył o tym, aby jego córka zaśpiewała w programie.

Patrycja Czyżewska odpadła z "The Voice of Poland". Widzowie oburzeni

Występ Czyżewskiej nie przypadł jednak trenerom do gustu. Ci nie odwrócili żadnego fotela, a gdy uczestniczka zeszła ze sceny, oceniający zaczęli mieć wątpliwości.

"Mam trochę lekki stresik, że się nie odwróciłam, trochę mi głupio. Ładnie dziewczyna śpiewała, tylko tak trochę szkolnie. Ale jakoś się to trzymało w ryzach, były emocje w tym. Przyjemna barwa głosu, szczególnie w dolnych rejestrach" - komentowała Justyna Steczkowska.



Swojej decyzji bronił Baron, który wyjaśniał, że było sporo nieczystości. "Ale bardzo ładnie wykańczała" - przyznał Marek Piekarczyk, a Steczkowska dodała, że za rok będzie super. "Trzeba nabrać tylko świadomości do tego, co się śpiewa i po co się śpiewa" - mówiła.

Innego zdania byli jednak widzowie, którzy w komentarzach pod występem dali upust swojemu niezadowoleniu z powodu odpadnięcia Czyżewskiej:

"Wolałabym ją zdecydowanie bardziej oglądać i słuchać niż większość, których przepuścili".

"To był jedyny występ z tego odcinka, na który zwróciłam uwagę... w drużynach mają miejsce osoby, które nie reprezentują tego poziomu muzycznego, pomylona ta edycja".

"Przepięknie zaśpiewała. Powinni żałować, ze stracili taki głos bo była lepsza niż 3/4 co się dostała", "Czy fakt, że nikt się nie odwrócił to żart?", "Gorsi weszli do programu, więc nie rozumiem".

Udział w programie skomentowała również sama Czyżewska. "Chciałabym podziękować za wszystkie piękne słowa. Nie wiedziałam, że zostanę wyemitowana, dlatego nie dałam znać. To było mega doświadczenie, jeszcze raz dziękuję" - napisała na Instagramie.