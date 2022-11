Półfinał "The Voice of Poland" to wyjątkowy moment dla uczestników programu. Wtedy właśnie mają okazję do zaprezentowania swoich autorskich utworów przed trenerami, publicznością oraz telewidzami.

Ewelina Gancewska na ten szczególny moment przygotowała piosenkę "Itaka". Tekst i muzykę do numeru stworzył Juliusz Kamil - były uczestnik "Must Be The Music" oraz "The Voice of Poland" oraz m.in. producent pierwszego utworu Roksany Węgiel.

Sprawdź tekst utworu "Itaka" Eweliny Gancewskiej w serwisie Tekściory!

Reklama

Ewelina Gancewska w półfinale "The Voice of Poland". Zjawiskowy głos da jej finał?

Pod debiutancką piosenką Gancewskiej nie brakło pozytywnych komentarzy na temat jej głosu i samego utworu. "Najlepszy głos tej edycji", "Brawo", "Śliczne jest to bardzo" - pisali pod singlem internauci.

"Bajkowo i o miłości. Wzruszenia gwarantowane" - tak utwór podsumował jego współtwórca Julisz Kamil.



Wideo Ewelina Gancewska - Itaka (Official Audio)

Ewelna Gancewska w "The Voice of Poland". Czarowała głosem i urodą

Urodzona w Wilnie Gancewska pojawiła się w programie w ramach rozszerzenia castingów przez TVP na stolicę Litwy. Dzięki temu uczestniczka mogła zaprezentować się przed trenerami i oczarować ich swoim głosem oraz urodą, kiedy to śpiewała "Tańczące Eurydyki".

"Rety... Pięknie" - mówił Baron w trakcie jej pierwszego występu. Wszyscy trenerzy odwrócili swoje fotele, a 21-latka wybrała na swoją trenerkę Justynę Steczkowską.

"Ewelinka jest diamentem. Pokazałaś nam dziś coś nowego, nową technikę śpiewania. Czekam na kolejne wcielenia" - mówiła w półfinale o Gancewskiej Lanberry.

Warto dodać, że w 2019 roku Gancewska wzięła udział w konkursie Miss Polka Litwy i zdobyła tytuł wicemiss.