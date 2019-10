Violet Oliferuk w "The Voice of Poland". Jak zareagował Szpak na przyjaciółkę?

W "The Voice of Poland" Michała Szpaka spotkała ogromna niespodzianka. W programie pojawiła się jego przyjaciółka Violet Oliferuk. Zobacz reakcję trenera.

Michał Szpak i Violet Oliferuk w "The Voice of Poland" /TVP

Ostatnie przesłuchania w ciemno dziesiątej, jubileuszowej edycji "The Voice of Poland" zapowiadają się bardzo emocjonująco. Nie tylko dlatego, że poznamy ostateczny skład drużyn Margaret, Michała Szpaka, Kamila Bednarka oraz Tomsona i Barona. Jedną z uczestniczek, którą zobaczymy na scenie, będzie Violet Oliferuk ( sprawdź! ).

"Co ty tutaj robisz?!" - wykrzyczał wyraźnie zaskoczony Michał Szpak po tym, jak w ostatniej chwili zdecydował się odwrócić swój fotel. Po czym podbiegł do Violet i mocno ją przytulił,.

Michał od razu postanowił wyjaśnić trenerom oraz publiczności w studiu, skąd zna się z Violet.

"Violeta to jest moja psiapsi-psiapsi siostra" - wyjaśnił rozemocjonowany trener.

Co ciekawe, Michał Szpak nie miał pojęcia, że jego wieloletnia przyjaciółka przyleciała do Polski, żeby spróbować swoich sił w jubileuszowej edycji "The Voice of Poland".



"Nie mogłam nic powiedzieć!" - tłumaczyła w trakcie nagrań Violet, która poznała Michała ponad osiem lat temu na wspólnym koncercie w Warszawie.

"Od tamtej pory strasznie się przyjaźnimy i bardzo się uwielbiamy" - zdradziła uczestniczka w jednym z wywiadów w ubiegłym roku.

Kim jest przyjaciółka Michała Szpaka Violet Oliferuk?

Violet Oliferuk pochodzi z Bielska Podlaskiego, ale jako nastolatka postanowiła wyruszyć w podróż za marzeniami, która ostatecznie zaprowadziła ją do Los Angeles. Obecnie, razem z siostrami, Violet zajmuje się firmą medyczną, ale jej największym marzeniem jest śpiewanie. Wiedziała o tym już jako mała dziewczynka, kiedy słuchała utworów swoich ulubionych wokalistek, m.in. Joss Stone, Lauryn Hill, Toni Braxton czy Christiny Aguilery.

Przed laty Violet i Szpak mieli iść wspólnie do "X Factor". Oliferuk razem z siostrami pojawiła się też w polskim "Top Model".

