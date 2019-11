Violet Oliferuk do Michała Szpaka po "The Voice of Poland": Pożałujesz tego!

W sobotnim odcinku (2 listopada) z programem "The Voice of Poland" pożegnała się Violet Oliferuk, przyjaciółka i podopieczna Michała Szpaka. Wokalistka szybko wypuściła do sieci swoją wersję przeboju Szpaka - "Dreamer".

Michał Szpak i Violet Oliferuk w "The Voice of Poland"

Podczas nokautu Michał Szpak już na samym początku zdecydował, że "The Voice of Poland" opuści Violet Oliferuk, która zaśpiewała "New Rules" Duy Lipy.

"Stało się. WYWALIŁ MNIE!!! Dziękuje za ten przecudowny czas w programie. Nauczyłam się bardzo dużo i poznałam cudownych ludzi. To był jeden z najlepszych momentów w moim życiu, które sprowadziły mnie z powrotem do czegoś, co kocham robić od momentu, gdy byłam marzycielem. Urodziłam się po to, żeby być na scenie koniec kropka" - napisała po programie Violet.

"Moja pasja jest silniejsza więc ja uciekam do studia i walczę o swoje pierwsze dziecko!!!!! Psiapsi chce Ci podziękować za to, że jesteś przy mnie i że zawsze mogę na Ciebie liczyć! Jesteś prawdziwym przyjacielem! Kocham Cię moja psiapsi psiapsi siostro forever and ever! Ale obiecuję, że Ci się odwdzięczę za to, że mnie wyrzuciłeś z programu! Pożałujesz tego!!!!!!" - zwróciła się do Michała Szpaka.

Do sieci Violet Oliferuk wypuściła swoją wersję jej ulubionego utworu Szpaka, czyli "Dreamer". "Ta piosenka jest trochę o nas" - podsumowała była już uczestniczka show TVP.

Violet Oliferuk poznała Michała Szpaka ponad osiem lat temu na wspólnym koncercie w Warszawie.

"Od tamtej pory strasznie się przyjaźnimy i bardzo się uwielbiamy" - zdradziła uczestniczka w jednym z wywiadów w ubiegłym roku.

Violet Oliferuk pochodzi z Bielska Podlaskiego, ale jako nastolatka postanowiła wyruszyć w podróż za marzeniami, która ostatecznie zaprowadziła ją do Los Angeles. Obecnie, razem z siostrami, Violet zajmuje się firmą medyczną, ale jej największym marzeniem jest śpiewanie. Wiedziała o tym już jako mała dziewczynka, kiedy słuchała utworów swoich ulubionych wokalistek, m.in. Joss Stone, Lauryn Hill, Toni Braxton czy Christiny Aguilery.

Przed laty Violet i Szpak mieli iść wspólnie do "X Factor". Oliferuk razem z siostrami pojawiła się też w polskim "Top Model".