Nobesuthu Lisa Khumalo wykonała w sobotnim odcinku "The Voice of Poland" przebój Tiny Turner "What's Love Got to Do with It".



"Co się zmieniło, Lisa. Weszłaś na scenę, a za tobą weszły odwaga i poczucie własnej wartości. Wszystko było doskonałe. Takiej cię nie znałem. Dzięki za to" - stwierdził Tomson. "Siła, piękno, intonacja, ale najważniejsze pewność siebie od początku do końca" - dodał Baron.

"Pozamiatałaś. Jestem twoją największą fanką. Twoja siła, charyzma i sceniczna prezencja jest niesamowita. Gratulacje" - przyznała Lanberry.

Reklama

Nobesuthu Lisa Khumalo odpada z programu

Widzowie swoimi głosami pozwolili awansować do kolejnego etapu Konradowi Baumowi i Bogdanowi Święczkowki. Marek Piekarczyk musiał wybierać pomiędzy Lisą a Julią Szarlińską.

"Dwie całkowicie oryginalne dziewczyny, z innych światów, śpiewające tak samo przejmująco. Obydwie uwielbiam. Lisa, ty jesteś gościem u nas, jesteś dziewczyną z innego świata, która tutaj przyjechała i pokochała to miejsce, ale niestety wybieram Julię" - stwierdzi.



Widzowie oburzeni decyzją Marka. "Ta argumentacja jest jakimś bełkotem"

Oglądający program nie mogli pogodzić się z decyzją Piekarczyka, a zwłaszcza ze słowami trenera do uczestniczki. Te były szeroko komentowane na stronie "The Voice of Poland".

"Obawiam się, że w drużynie Marka będzie powtórka z poprzedniej edycji, czyli w tym wypadku przepychanie Julii... w ogóle Panu Markowi już chyba powinni podziękować za udział w programie. Zbyt często podejmuje dziwne i niezrozumiałe decyzje, a ich argumentacja jest jakimś bełkotem"- można przeczytać pod zdjęciem Lisy.



Kolejne komentarze również nie były zbyt delikatne dla trenera z talent show TVP:



"Moim zdaniem lepsza od Julii, niestety, ale piosenka Markowskiej w takim wykonaniu jest męcząca w słuchaniu, komentarz Marka... DRAMAT!".

"Marek źle się wypowiedziałeś, zdyskryminowałeś dziewczynę, nie oceniłeś jej śpiewu, tylko że przyjechała do nas na chwilę. Nieładnie tak. Teraz będą śpiewać Ukraińcy i też powiesz, że oni są tylko tu na chwilę. Moim zdaniem złe zachowanie. Liczy się śpiew, nieważne kto skąd jest. Jeżeli jest takie stwierdzenie, to nie róbcie eliminacji do innego narodu. Tylko dla swoich".

"Argumentacja Pana Marka odnośnie wyboru między obiema była kompletnie nie na miejscu, jestem bardzo zniesmaczona, to było żenujące i uwłaczające".