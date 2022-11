Już 5 listopada odbędzie się ćwierćfinał 13. edycji "The Voice of Poland". Na scenie wystąpi troje zawodników z drużyny każdego trenera. Jedna osoba z największą liczbą głosów widzów przejdzie do kolejnego odcinka, a drugą, która awansuje do półfinału programu, wybiorą trenerzy - Justyna Steczkowska, Lanberry, Marek Piekarczyk oraz Tomson i Baron.



Na scenie talent show oprócz uczestników walczących o tytuł Najlepszego Głosu w Polsce, 50 tysięcy złotych oraz kontraktu płytowego, zobaczymy także muzyczne gwiazdy.

W sobotni wieczór widzowie show będą mogli posłuchać najnowszego singla Bartka Deryło, półfinalisty 10. edycji "The Voice of Poland".



Reklama

Kto wystąpi w ćwierćfinale "The Voice of Poland"? TVP ujawnia

"Cieszę się, że wracam na scenę 'The Voice of Poland', bo ten program otworzył mi drzwi do realizacji muzycznych marzeń. Na szczęście tym razem nie będę poddany oficjalnej ocenie trenerów więc na scenie wystąpię z większym luzem (śmiech). No i najważniejsze - będzie to telewizyjna premiera mojego najnowszego singla" - mówi Bartek Deryło, który zaśpiewa utwór "Okręt". Premiera piosenki i klipu młodego artysty będzie miała miejsce już dzień wcześniej, 4 listopada.



Kolejnym wokalistą, który wystąpi podczas drugiego odcinka na żywo, będzie finalista 10. edycji "The Voice of Poland" Tadeusz Seibert z singlem "KameleON". Co ciekawe, muzykowi na scenie towarzyszyć będzie trener talent show Dwójki Tomson oraz Jarecki - obaj artyści wystąpili gościnnie w utworze Seiberta.



"Jak wiecie lubię nadawać rzeczom znaczenie, a swoim piosenkom szczególnie. W przypadku 'KameleONa' dodatkowo postanowiłem podkręcić jego charakter na mocny, żywiołowy, porywczy. Ekstremalnie rockowe głosy chłopaków Tomsona i Jareckiego zrobiły to najlepiej! Panowie, wielkie dzięki za tę przygodę i muzyczną energię - mówi o swoim najnowszym singlu Seibert.

Ignacy Błażejowski, ćwierćfinalista 11. edycji "The Voice of Poland" to kolejny muzyczny wykonawca, którą widzowie będą mogli zobaczyć i usłyszeć w sobotni wieczór. Nastolatek zaprezentuje na scenie swój przebój "Czekam na znak". Utwór, którego premiera odbyła się kilkanaście tygodni temu, cieszy się wielkim zainteresowaniem słuchaczy. Na jednym z serwisów streamingowych utwór Ignacego odtworzono już prawie dwa miliony razy!



Niemiecka gwiazda w "The Voice of Poland"

Ostatnim, ale nie mniej ważnym wokalistą, który zaśpiewa w sobotę będzie Nico Santos znany z przebojów m.in..: "Rooftop" oraz "One Day". Niemiecki piosenkarz może pochwalić się 15 złotymi i 20 platynowymi płytami, które pokochali słuchacze w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Australii, w Meksyku i w Hiszpanii. Warto dodać, że artysta był także trenerem w niemieckiej edycji programu "The Voice". Na polskiej scenie Nico Santos zaśpiewa dwa utwory.