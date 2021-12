Wiktor Dyduła to jeden z najbardziej charakterystycznych uczestników 12. sezonu "The Voice of Poland". Uczestnika pokochali widzowie już od jego pierwszego występu w programie.

Dyduła uważany był za jednego z faworytów do zwycięstwa. Każdy z etapów przechodził w spektakularnym stylu.

W finale razem z Tomsonem i Baronem wykonał piosenkę Foo Fighters "Best of You". Chwilę później wykonał natomiast utwór Seala "Kiss From a Rose". "Mocno gratuluję ci tego występu. Doskonale wiesz, że jesteś świetnym wokalistą i myślę, że widzowie to poczuli" - przyznała Sylwia Grzeszczak. "Ty masz dziwne te strony swojej osobowości i dziś pokazałeś kolejną. Myślę, że przed tobą długa droga na estradzie polskiej" - dodał Marek Piekarczyk.

Przed werdyktem widzów ogłoszono również, że singel Dyduły - "Dobrze wiesz, że tęsknię" - uznany został przez widzów najlepszym autorskim utworem wśród finalistów.

Tomson i Baron komentują porażkę Wiktora Dyduły w "The Voice of Poland"

Ostatecznie w finale uczestnik odpadł jako pierwszy, co wywołało ogromne zaskoczenie wśród widzów. Niedosytu nie kryli również Tomson i Baron, którzy już po odpadnięciu Dyduły wspominali o nim podczas trwania odcinka, gdy tylko była taka możliwość.

"To absolutne zaskoczenie. Każdy był brany pod uwagę jako zwycięzca, bo to była finałowa czwórka, aczkolwiek sentymentalnie i artystycznie stawiałem na Wiktora. Myślę, że artysty nie definiuje, kto wygrał ten program, ale kto po tym programie potrafi unieść ciężar rozpoznawalności i przekuć to na swoją karierę solową" - wspominał Baron w rozmowie z Jastrząb Post.



"Zaskoczenie na pewno było, ale wiecie, decyzje ludzi są nie do przeskoczenia i nie do wykrycia, jak to będzie. Szykowaliśmy się na wszystko, ale tak naprawdę w najważniejszym momencie nadeszła informacja, iż cel życiowy został spełniony. Piosenka Wiktora wybrana jako ta pierwsza, a to po to tu przychodzimy" - dodał Tomson.



Zwyciężczynią "The Voice of Poland 12" została Marta Burdynowicz.